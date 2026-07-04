方志友半夜做夢驚醒…害怕緊抓女兒　林雨宣「沒見過親爸」拍戲淚崩

記者黃庠棻／台北報導

公視台語台年度浪漫史詩影集《再見1987》，由林哲熹、方志友、禾浩辰、蘇明明，另有兩位重量級韓國女星演出，分別是韓劇《7人的逃脫》女神李侑菲、《機智醫生生活》資深女星文熙景跨海助陣，共同演繹一段橫跨四十餘年、以1940至1987年間台灣、日本與韓國為背景的動人故事。

▲《再見1987（特別版）》在北影舉辦記者會。（圖／記者李毓康攝）

《再見1987》今（4）於北影放映特別版，製作人陳南宏、導演吳宗叡、李權洋、演員方志友、蘇明明、禾浩辰、林雨宣、謝章穎、何諭函一起現身受訪，方志友在劇中挑戰全台語演出，對她來說是最困難的地方，為此還特地上了半年的台語課。

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▲方志友、蘇明明出席北影《再見1987（特別版）》記者會。（圖／記者李毓康攝）

不僅如此，方志友在《再見1987》中，首度接演時代劇，讓她特別珍惜演出機會，在劇中她從高中生演到兩個小孩的媽，更經歷時代動盪，曾透露「拍攝期會夢到戰爭爆發而哭醒」，她也分享自己在拍攝期間確實很多次半夜驚醒，會抓緊女兒表達自己的害怕。

▲方志友出席北影《再見1987（特別版）》記者會。（圖／記者李毓康攝）

另外，禾浩辰在《再見1987》暗戀方志友，他形容自己就像黃金獵犬，無時無刻都散發出炙熱的愛。而為詮釋角色，他特別減重，從78瘦到70公斤，更減掉了一身肌肉，直呼「我每天開拍前都會去跑步，感受一下陽光，然後只能吃地瓜，很痛苦」。

▲禾浩辰出席北影《再見1987（特別版）》記者會。（圖／記者李毓康攝）

相較於禾浩辰吃地瓜減重，謝章穎完全沒有任何忌口，反而一餐會嗑2個便當，他在片中與何諭函飾演夫妻，他形容那個年代談戀愛很壓抑、隱瞞，沒有辦法做太多事情。至於兩人在片場如何培養感情，他笑說何諭函便當吃不完他會幫忙吃，讓全場笑翻。

▲何諭函、謝章穎出席北影《再見1987（特別版）》記者會。（圖／記者李毓康攝）

而林雨宣則與資深演員蘇明明在《再見1987》攜手演出母女檔。林雨宣坦言，角色在劇中的母女關係初期顯得相當緊張，但那並非源自不愛，而是因為彼此不夠了解所產生的隔閡。除了母女情結，劇中更有一段她遠赴韓國尋找生父的重頭戲，而這段情節竟意外投射了她個人的真實人生。

▲林雨宣出席北影《再見1987（特別版）》記者會。（圖／記者李毓康攝）

林雨宣感性透露「我本身在現實生活中，其實也從來沒有見過我爸爸。」正因如此，當拍攝到一場父親帶著一群小朋友圍在她身邊唱歌的橋段時，壓抑的情感與戲外遺憾瞬間重疊，讓她當場觸景傷情、情緒徹底潰堤，直呼「當時真的眼淚掉到不行！」

▲蘇明明、林雨宣出席北影《再見1987（特別版）》記者會。（圖／記者李毓康攝）

而蘇明明則表示，自己看了很多遍劇本，因為該劇刻畫時代洪流下一段關於愛戀、理想與分離的故事，她希望能深入的理解「我覺得劇本也寫得很好，這次方志友演我年輕的時候，這麼漂亮的女演員演我，真的很開心。」