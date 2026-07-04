王力宏唱一半失足重摔！「左臉、耳朵全是血」駭人畫面曝光

記者蔡琛儀／綜合報導

金曲歌王王力宏今（4日）在成都舉辦演唱會，未料開場沒多久就發生意外，在演唱〈天地龍鱗〉時，被地上的安全帶絆倒，整個人失足往前重摔，左臉直接撞擊階梯，連耳機都噴飛，工作人員見狀一湧而上，嚇壞不少粉絲。

▲▼王力宏演唱會摔倒，一臉痛苦。（圖／翻攝微博）

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而王力宏很快就起身，幾乎沒有多作停留便自行起身，繼續演唱〈天地龍鱗〉，但他臉上可見到一處清楚且頗深的傷口，不僅鮮紅的血液還往下流，左耳也全都是鮮血，畫面相當怵目驚心。

不過王力宏仍選擇敬業完成演出，讓不少歌迷看了都相當心疼，隨後王力宏進行簡單的上藥包紮，整個左耳也裹了起來，他打趣自嘲：「我有點像那個，藝術家梵谷，但是放心，放心，剛剛跌了一跤，因為我們都戴硬的耳機，就剛好撞進去，耳機壞了，耳朵就流血了，都是外傷，大家放心。」

▲王力宏左臉掛彩，鮮血直流，連左耳更被耳機撞到全是血。（圖／翻攝微博）

隨後他又說自己很像MMA（綜合格鬥）的選手，「可以吧，就是這個態度對不對，跌倒自己爬起來對不對，而且還馬上爬！」讓現場歡呼聲連連。

▲王力宏包紮後自虧像梵谷。（圖／翻攝微博）