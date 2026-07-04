直擊／等這天3年了！NCT在玹台北開唱狂秀八字腹肌　衝下台送福利

記者吳睿慈／台北報導

南韓男團NCT成員在玹（JAEHYUN）於5月退伍後積極展開個人活動，4、5日連續兩天在台北流行音樂中心開唱，他首次以個人身份來到台灣，還一次挑戰2場，感性表示「我2、3年前就在期待這一天的到來了」，開場還寫著繁體中文「我想你們了，我來了」，誠意十足。

▲NCT在玹首次以個人身份在台開唱。（圖／iMe TW提供）



在玹退伍後換上俐落短髮，4日頂著清新感十足的造型現身，他以歌曲〈Timeless〉揭開序幕，嘴甜表示「台北，真的很想見你們」，退伍後首度來台，他親切地詢問「大家過得好嗎？3樓、2樓、1樓，大家過得好嗎？今天居然是我在台北的第一場演出，給我掌聲！」全場回以熱烈尖叫聲。

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互動環節中，在玹分享抵達台北後的生活照，聊到珍珠奶茶、行李準備等話題，並示範近期最常使用的自拍表情，還與全場粉絲一起自拍留念。為了台北場，他特別換上台灣高中制服，搭配腳踏車、書包重現青春電影氛圍，宛如校草走上台，他騎腳踏車繞一圈後，聽到台下喊「安可」，相當寵粉再繞一次，他幽默笑喊「反正就是騎騎腳踏車而已」。

▲NCT在玹化身「高中學長」騎腳踏車出場。（圖／iMe TW提供）



剛退伍的他也透露不太適應「吃飯速度」，「我原本吃慢吃很慢，但現在速度變快了」，目前還在努力找回細嚼慢嚥的習慣，當唱到〈Dandelion〉時，他驚喜下台繞場送花，細心地每個方位都走到，引起陣陣尖叫聲。

▲NCT在玹寵粉帶來多首歌。（圖／iMe TW提供）



一連帶來多首演出，在玹還數度放送好身材，〈Unconditional〉露出八字腹肌，再次讓全場尖叫聲破表。最後，在玹向一路等待自己的粉絲表達感謝，「希望各位把今天的回憶、能量記起來，直到下次見面為止，我們都要健健康康的。」演出最後在〈Timeless〉的歌聲中，為台北場演出畫下句點。

在玹5日將繼續於台北流行音樂中心舉行亞巡FAN-CON最終場，目前仍有零星票券可購買，可透過拓元售票系統或於演出當天現場購票，更多詳情請洽主辦單位iMe TW官方社群專頁。