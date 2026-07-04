田中美奈實親口報喜！　認「高齡懷孕不安」全程未提龜梨和也

記者蔡宜芳／綜合報導

日本男星龜梨和也日前宣布與田中美奈實結婚，而女方4日主持廣播節目時，也首度親口報告結婚和懷孕的喜訊。她坦言原本不想大張旗鼓地宣佈，也向聽眾致歉「能聊的事情真的很有限」。

▲龜梨和也與田中美奈實升格當夫妻。（圖／翻攝自IG、日網）

田中美奈實在節目開頭大方切入正題，「雖然這已經是大約1周前的事了，但在此還是要向大家報告我結婚以及懷孕的消息，謝謝大家。」她表示，自己目前沒有經營社群媒體，所以這檔廣播節目是她唯一可以親口發聲的地方，也因此特別選擇在節目中做個簡單的報告。

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▲田中美奈實4日親口宣布喜訊。（圖／翻攝自田中美奈實IG）

節目中，田中美奈實也聊到了懷孕的變化，包括味覺的改變，「畢竟年齡也到了這個歲數，因為對於能不能平安生下來，感到很忐忑不安，」坦言自己其實不想太高調。而在這段30分鐘的節目裡，她也隻字未提老公龜梨和也的名字，或是兩人結婚的經過。

田中美奈實與龜梨和也在6月29日透過官方網站宣布結婚與懷孕喜訊，兩人過去因雜誌對談與日劇《Destiny：命運交會》合作擦出愛火，於2024年1月間接認愛。雖然在去年曾一度傳出分手，但最終還是修成正果。