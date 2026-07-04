台八女星張晏塵生了！　國手尪喜曬全家福：進產房讓我好緊張

記者蔡宜芳／綜合報導

前排球國手詹詠引在去年7月和八點檔女星張晏塵登記結婚，並於今年年初婚禮上，宣布即將迎來新生命的好消息。他4日在社群透露妻子已經平安生產，開心高喊「母女平安」，也坦言在老婆進產房的短短幾分鐘內，自己相當緊張。

▲張晏塵在今年1月宣布懷孕消息。（圖／翻攝自Instagram／clairechang1212）

詹詠引4日在社群曬出一家三口合照，表示妻女目前都平安，他也立刻向剛經歷生產大關的老婆深情告白：「我愛妳老婆，身體好好休息。」同時對女兒溫柔喊話：「我愛妳小櫻桃，謝謝妳來到我們身邊當我們女兒。」

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▲詹詠引分享全家福。（圖／翻攝自Instagram／clairechang1212）

詹詠引透露，他其實每天都在禱告，非常期待與女兒相見的日子，如今夢想成真，他幸福地對著愛女承諾：「未來好好長大，爸爸媽媽愛妳。」好消息引來大批粉絲與親友的熱烈祝福。

詹詠引社群全文：

母女平安

進去的幾分鐘

真的是讓我好緊張！天啊！

我愛妳老婆

身體好好休息

我愛妳小櫻桃

謝謝妳來到我們身邊當我們女兒

每天的禱告 期待與妳相見

未來好好長大 爸爸媽媽愛妳

#小櫻桃

#感謝大家的祝福

#天父的孩子

#禱告像媽媽多一點