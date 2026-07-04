Lisa鼻子變了！網瘋傳「進廠維修對比照」　粉絲驚呼：特色不見了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體BLACKPINK泰國成員Lisa長相甜美、可愛，有著圓圓的肉臉是她的特色，然而，近期她疑似在鼻頭部分「打東西」，鼻尖變得比過去更挺，還引起X（前為：推特）熱議，海外粉絲還貼出對比照，難過表示「可愛特色都不見了」，但也有人認為「打東西應該之後就會退了，會變回原樣」。

▲▼Lisa被指出鼻子變了。（圖／品牌提供、翻攝自X）



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Lisa近日在泰國出席活動，穿著一襲白色貼身長洋裝，腰部挖洞展現火辣纖腰，一頭長波浪捲髮襯托出性感又不失氣質的氛圍，然而，她卻被網友發現「鼻子不太自然」，疑似在鼻尖部分打了填充物，甚至衝上推特熱搜。

▲Lisa鼻子疑似進修。（圖／翻攝自X）



還有網友把Lisa過去的照片貼出來，認為她的鼻子確實不同了，尤其是側面更明顯，她原本的鼻頭較圓，如今則是有點上翹的鼻型，有網友分析「應該是打填充物，之後會消回來」，但也有人認為「過去可愛感的特色不見了」。

事實上，Lisa為世足開幕時，就已經有被海外網友認為「去動鼻」，近期出席泰國活動，使得鼻子話題再次被提及。