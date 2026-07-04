只為一顆黑金鳳凰酥　「半導體千金」張喬菲與老公王厚元鬧離婚

記者葉文正／台北報導

「不改善，我們就離婚！」演藝圈夫妻吵架不是新聞，但多半為了感情、金錢，很少人是為了「一個甜點」吵上十多年。斜槓藝人、半導體千金張喬菲，與淡水知名連鎖烘焙坊「元記小舖」創辦人王厚元，這對夫妻檔的戰場就在甜點研發室。王厚元自信滿滿地把品牌一手做大，張喬菲卻是家裡最嚴格的產品評審，卻是為了一顆甜點，吵了十多年。

▲張喬菲(右)與老公王厚元是歡喜冤家。（圖／張喬菲提供）

王厚元推出的「黑金酥」，默默熱賣10年，一直是店裏中秋送禮的熱銷王牌，但張喬菲對品質的要求近乎苛刻，一路盯著老公精益求精，兩人也不知為此吵過多少回，甚至撂下「不改善，我們就離婚！」這種重話。

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▲王厚元甜點獲獎。（圖／張喬菲提供）

所幸「嚴妻」把關多年終於等到雙喜臨門：王厚元今年以「糖果伴手禮」作品，在2026年第25屆台灣蛋糕技藝競賽社會組拿下銅牌，再度證明品牌研發實力；同時，歷經多年反覆調整的「黑金酥」終極升級版「黑金鳳凰酥」也正式出爐，準備在今年中秋搶攻禮盒市場。

談起夫妻倆為了一顆點心吵翻天，王厚元忍不住笑說：「很多人都以為老婆一定最挺我，其實她是最常找我麻煩的人」張喬菲則霸氣回應：「婚姻可以有爭執,品質不能妥協」如今兩人終於對成品心服口服，異口同聲表示：「每一顆黑金鳳凰酥,不只是15道職人工法,更是我們夫妻十多年來,一次又一次討論、一次又一次修改，共同完成的作品。」

張喬菲也不吝為自己邀功，「老公20年前一手打造元記小舖，從淡水的一個泡芙小攤,做成現在3間直營門市,一路走來,我也算是功不可沒」

張喬菲表示，黑金鳳凰酥產品開發成功現正推出企業大量採購、公司福委、 中秋禮盒、客製化企畫贈禮、團購優惠，目前已有不少訂單上門，現在夫妻2人都為財源廣進，樂當歡喜寃家。