胡瓜攜小禎主持十方感恩餐會！ 每一分錢都是希望孩子們「明天會更好」

記者葉文正／台北報導

台中十方啟能中心於7月4日在台中葳格國際會議中心舉辦「2026十方邁向40週年•感恩餐會」，邀請綜藝天王胡瓜帶領小禎公益主持，並號召曾心梅、方馨、林俊逸、邵大倫、賴慧如、黃露瑤、郭忠祐、洪暐哲、王建騏、賈斯汀一起為十方啟能中心募款支持身心障礙者服務與教育訓練，也因為綜藝天王胡瓜號召力，今日桌數高達171桌，各界踴躍響應。

▲胡瓜(左)與小禎一起主持。（圖／十方提供）

今日受訪時，綜藝天王胡瓜暖心說：「每次登高一呼藝人朋友踴躍報名，但表演時間有限，很感謝今天的藝人滿滿的愛給這些孩子，我們希望世界更有愛」。從表演內容、流程細心安排的胡瓜，哪一個環節做什麼都親自協調，胡瓜受訪說：「藝人們都很有愛心，只是平常太忙，登高一呼就很多人排除萬難要報名參加，像是我九月份的鑽石舞台之夜，都是跟公益有關，感謝每一位愛心滿滿的藝人朋友們」。

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▲郭忠祐(右)黃露瑤(左二)雖然同台，但卻不敢站在一起。（圖／十方提供）

第一次主持十方啟能中心感恩餐會活動的小禎，從小看著爸爸胡瓜為孩子們出錢出力，這一次來主持也很開心，胡瓜笑說兒子安安也有來過，但這一次他剛好有事情！這一場卡司，如果是外面找這位天王級胡瓜來，可能都是天價，這歌手唱將等級的表演陣容就是拼盤演唱會，完全不計酬勞還自費搭車來，都是為了這些身心障礙的孩子表演，胡瓜說晚會大合唱〈明天會更好〉是我們要傳達的意念，每一分錢都是希望這些孩子明天會更好。

十方啟能中心游主任表示：「今天桌數171桌，感謝各界善心人士的協力幫忙，特別要感謝就是瓜哥跟柔安姐，瓜哥不是一天不是一年也不是10年將近35年的時間，瓜哥關懷跟愛給了十方也給這群身心障礙的孩子，在十方最辛苦缺乏資源的時候瓜哥一直都在，從十分簡單的鐵皮屋到啟智大樓，對十方來說瓜哥不只是貴人，更像一顆大樹，在風雨中為十方遮風擋雨是十方最強的後盾」。