大聲合體2NE1爆料「SM是搞曖昧天堂」　Sandara虧YG沒人可交往

記者蔡宜芳／綜合報導

曾是YG娛樂同門的BIGBANG大聲、2NE1 Sandara Park及孔旻智，還有歌手SE7EN，於近日驚喜齊聚。在最新一期的YouTube節目中，幾人大聊當年YG娛樂與SM娛樂的社內八卦，還直指「SM娛樂是搞曖昧的天堂」，掀起網友熱議。

▲大聲找來昔日同門的孔旻智、Sandara Park及SE7EN作客。（圖／翻攝自YouTube／집대성）

在YouTube頻道「家大聲」最新上傳的影片中，大聲回憶道：「那時候大家聚在一起吵吵鬧鬧的，很有默契。」沒想到，SE7EN突然犀利發問：「那時候有曖昧對象嗎？」大聲也趁機逼問Sandara Park老實交代，逼得Sandara Park指著現場YG Family的合照、幽默自嘲：「你自己看看這裡都有誰啊？」引眾人大笑。

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▲Sandara Park激動表示YG娛樂內沒有讓人想交往的對象。（圖／翻攝自YouTube／집대성）

隨後，Sandara Park拿起SM娛樂的家族合照，意有所指地說：「如果往這邊走的話……」大聲立刻附和表示：「這裡本來就很多，簡直是天堂。」SE7EN也幫腔指出，充滿帥哥、美女的SM娛樂根本是「搞曖昧的天堂」。大聲接著透露，聽說SM娛樂反倒會故意鼓吹內部戀愛，「因為比較好管理。」Sandara Park也坦率直言：「就算想交往，也要有能交往的人才行啊。」對此，大聲總結說：「所以我們大概才不得不聽到人家稱讚我們是實力派吧，因為根本沒有辦法讓人花心。」

▲▼SE7EN表示SM娛樂是「搞曖昧的天堂」。（圖／翻攝自YouTube／집대성）