鼓鼓、U:NUS竟變成老頭！　蒼老樣貌曝光：瞬間80歲

記者蔡琛儀／台北報導

鼓鼓推出第四張創作專輯《Vitamin G》，第三波主打〈GU〉找來男團U:NUS合作，組成限定團體「GU」。MV中五人更集體化身80歲長輩，不僅頂著老妝跳舞，還演到入戲，笑稱「從18歲的團瞬間變80歲」，畫面相當逗趣。

▲鼓鼓、U:NUS化老妝。（圖／相信音樂提供）

這次合作其實源於2024年一場活動，當時U:NUS替鼓鼓慶生，他許下「一起合作」的願望，如今終於在新專輯實現。歌曲名稱結合鼓鼓GBOYSWAG與U:NUS，象徵兩組創作能量融合，也傳達「自己的樣子由自己定義」的理念。

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鼓鼓透露，這次從寫歌、填詞到MV拍攝都一起討論，彼此激盪出許多火花，直呼團體創作最重要的是願意傾聽。不過他笑說，最大的磨合反而是作息，身為「早睡早起擔當」的他，一到深夜就離線，與越晚越有精神的U:NUS形成強烈對比。

▲鼓鼓、U:NUS合作新歌〈GU〉。（圖／相信音樂提供）

為呼應歌詞「My fashion icon is 爺爺奶奶」，眾人戴著老妝反覆拍攝舞蹈，高有翔感性表示，想到80歲後大家或許真的就是這副模樣；蔡承祐則笑說，舞至少跳了50遍，最後已經練到不用彩排，「隨時都可以接商演！」