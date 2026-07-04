65歲資深玉女驚傳罹癌病逝！「惹哭羅時豐」林淑容現身曝近況

記者葉文正／新北報導

有「抒情歌后」美譽的林淑容今日出席「2026愛傳承關懷演唱會」，近來仍持續接演出工作，平時沒工作就運動、和朋友聚會，身體狀況相當不錯。談到先前網路一度瘋傳她「罹癌過世」的假消息，她也首度回應，坦言身邊不少朋友都來關心，就連好友羅時豐一開始也誤以為是真的，還難過大哭。

▲林淑容難得現身。（圖／讀者提供）

65歲的林淑容之前曾被傳烏龍死訊，內容為「林淑容驚傳噩耗！死期已定時日無多！面容憔悴交代後事，羅時豐在旁哽咽落淚」，她今無奈笑說：「好像不只有我，不知道為什麼。」不過她並未因此受到影響，「我不會在意，看到朋友們都健健康康就好。」她透露，消息傳開後確實收到不少朋友打電話、傳訊息關心，提及羅時豐她也笑說對方是個很重感情、懂得感恩，很難得可貴又大方的老朋友。

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談到健康保養之道，林淑容認為，養生最重要的是保持好心情，「做自己想做的事情最重要。」她平時飲食清淡，盡量少油少鹽，至於近期引發討論的食安「毒油風暴」，她坦言，外食族難免都可能吃到，不過仍保持正向心態，認為身體有代謝能力，儘量把它排掉。

此次參與「2026愛傳承關懷演唱會」，林淑容也分享內心感受，直言能參加這麼有意義的公益演出，讓她十分感動，「唱歌對我來說，不只是把歌曲唱完，而是希望透過歌聲，把祝福送到每一位長輩心裡。」她表示，也許一首歌會勾起長輩對往日時光的回憶，但更希望他們知道，「現在仍然有很多人關心他們、陪伴他們。」