導演為他來台3次！曾敬驊進軍日本「語言零基礎」壓力大：拍完爆哭

記者吳睿慈／台北報導

台日合製電影《鼠一般的你》由演員曾敬驊、實力派女星岸井雪乃、藤原季節主演，該片在台北電影節首映，曾敬驊從日文零基礎到能夠講出流利日文，他4日為影展受訪坦言「我知道自己學語言的能力不好，要花很多時間準備，但導演特地飛過來陪我練日文，第三次見到的時候狀態很輕鬆，那部分就讓我萌生想跟導演一起試試看的想法」，但他其實壓力極大，在拍完最後一幕時當場爆哭。

▲導演真壁幸紀（左起）、演員曾敬驊、岸井雪乃、藤原季節、製片阿部豪出席《鼠一般的你》記者會。（圖／記者李毓康攝）



《鼠一般的你》演員群與導演真壁幸紀、製片阿部豪4日來到台灣宣傳受訪，導演透露，「我來台灣40多次了，可以在台灣首映很榮幸，請大家多多指教」，當時為了說服曾敬驊出演，他更是飛來台灣3次，終於打動曾敬驊。

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▲曾敬驊日文零基礎，開拍前其實壓力很大，導演更特地飛來台灣陪他練日文。（圖／記者李毓康攝）



曾敬驊在片中幾乎全片講日文台詞，語言上有極大挑戰，使得他最初有點卻步、不敢接角色，「我其實看劇本時，後來有去看原著，但我學語言的能力不好，我知道我要花很多時間在日文上」，由於準備只剩2個月的時間，他本來想從50音、句型文法一步步學習，但發現根本來不及，最終用背的上陣。

導演誠意打動曾敬驊，他親自飛來台灣，陪著曾敬驊一起練日文。曾敬驊特地提及：「謝謝導演，飛過來好幾次陪我練習，有時候不太知道音調怎麼唸，導演從早上8點陪我練到晚上6、7點，勘景時陪我練，開拍了繼續練，導演是最辛苦的。」

▲曾敬驊拍完《鼠一般的你》爆哭。（圖／記者李毓康攝）



曾敬驊從日文零基礎到演完長片電影，他回憶最後一場殺青前的「酒吧戲份」難度最高，「很多用字是日常不太會講到的文字，一度拍到中間，導演建議我『一邊戴耳機，一邊拍』，但此時我的演員魂被激出，我跟導演說『我不要這樣，就算是一段一段拍我也想完成』」，該場戲耗時極長，他一度想放棄，但導演告訴他「既然都決定這樣做了，我們會陪你拍到最後！」

透過電影《鼠一般的你》突破自我，曾敬驊感慨：「那場戲拍完，我就爆哭了，這東西挑戰很大，一方面還有碰到日本團隊工作人員，我們一起完成，好像那一刻才能重新呼吸，我很感謝，這部作品是很珍貴的回憶！」

▲岸井雪乃很喜歡台灣的水果。（圖／記者李毓康攝）



《鼠一般的你》幾乎在台取景，岸井雪乃也說：「去年有去高雄玩，來台灣7、8次了，我每次都會吃水果，隨時可以為了吃水果來台灣。」最喜歡紅色火龍果，藤原季節來到台灣拍戲則是難忘「路上的喧鬧聲，是種很溫和的聲音」。