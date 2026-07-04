直擊／李珠珢自爆「分手了」認愛1天就被拒絕　露哭哭臉：心好痛

記者林汝珊／高雄報導

一年一度的「高雄啤酒音樂節」於昨（3日）在高雄夢時代展開，擔任開場的富邦Angels啦啦隊女神李雅英、李珠珢，一連兩天頂著豔陽與粉絲互動，為演出拉開序幕。李珠珢更自爆「分手了」，露出哭哭臉表示好心痛。

▲李珠珢、李雅英登高雄啤酒節。（圖／讀者提供）

李雅英中文實力進步飛速，全程無需翻譯就能溝通，向台下粉絲招呼「大家好，我是李雅英」，李珠珢則喊話「我是珠珠寶貝，李珠珢」，掀起全場歡呼。而在昨日的演出後，李珠珢發文表示「跟雅英姐姐在一起的第一天」，主持人問道「那今天來到第二天嗎？」，李珠珢竟玩笑說「分手了！」因為雅英姊姊拒絕她，並露出哭哭臉表示「心好痛」，玩起交往梗，逗得李雅英在一旁開懷大笑。

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▲李珠珢、李雅英「抱抱和好」。（圖／讀者提供）

值得一提的是，由於現場的風實在太大，李珠珢在演出YENA的《Being a Good Girl Hurts》時，雨傘還不小心被吹到開花，不過她臨危不亂繼續帶來高水準的表演。尾聲李雅英、李珠珢兩人也帶來白智英、玉澤演的《在我耳邊的Candy》，李雅英的酷帥搭上李珠珢的甜美性感，讓台下粉絲尖叫聲不斷。