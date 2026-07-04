《全明星》房思瑜胸下大面積挖空！濕身解放泳裝 超辣身材全被拍

記者潘慧中／綜合報導

房思瑜之前在《全明星運動會》第二季表現亮眼，私下熱愛戶外與運動的她，4日在社群平台上傳一系列充滿夏日風情的絕美泳裝照，「想去海島了」，大方展現健康又火辣的好身材！

▲房思瑜解放火辣泳裝。（圖／翻攝自Instagram／serenahouse）



照片中，可以看到房思瑜身穿一套亮眼的蜜桃粉色泳裝，設計相當別具巧思。胸下有著大面積的挖空剪裁，完美襯托出平坦的腹部線條。她將墨鏡推到頭上、悠閒地坐在戶外沙發上，一雙白皙修長的美腿展露無遺，散發出滿滿的健康性感美。

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▲房思瑜胸下有著大面積的挖空。（圖／翻攝自Instagram／serenahouse）



在其他照片中，房思瑜戴著帥氣的墨鏡，愜意地泡在泳池裡，雙手輕靠在池邊，神情相當放鬆，「喜歡太陽、香香的spa、發呆看海」，字裡行間充滿對悠閒生活的嚮往。

▲▼房思瑜開心泡在泳池裡。（圖／翻攝自Instagram／serenahouse）



一向給人陽光、熱愛海洋形象的房思瑜，這次透過這一系列精緻的泳裝美照，讓人彷彿跟著她一起飛到了熱帶海島。她還開心地以「小美人瑜的夏天」自居，玩得不亦樂乎。

▲房思瑜身材緊實有線條。（圖／翻攝自Instagram／serenahouse）