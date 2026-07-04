學霸正妹蔡佩軒罕見拍床戲...畫面曝光：女生看了會很有感

記者蔡琛儀／台北報導

學霸創作歌手蔡佩軒推出新歌〈裝睡的人〉，靈感來自名言「你永遠叫不醒一個裝睡的人」，精準描繪人們在戀愛中「一下清醒、一下沉淪」的矛盾心境。

▲蔡佩軒推出新歌〈裝睡的人〉。（圖／可瑞思國際娛樂提供）

為了宣傳最新作品，一直以來給人清新形象、且還是新手人妻的蔡佩軒，竟然在這次的MV當中安排床戲，為了符合歌曲的意境，蔡佩軒與男演員在床上並沒有大家想像中的激情鏡頭，呈現的是情侶之間從熱絡逐漸走向疏離的過程，她也直言：「也許很多女生看了真的會很有感，會不禁想到與前任相處的時光。」

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蔡佩軒婚後不僅渾身散發充滿自信的自然女性美，也大方在社群上分享日常。日前她曬出一張小露香肩的照片，絕佳的狀態讓粉絲驚豔大喊「婚後更美了」！這份細膩的情感也體現在她近期的日常體悟中，她日前分享，在別人面前哭泣不僅需要勇氣，更需要「不怕別人批判」的自信。

▲蔡佩軒罕見在新歌MV中安排床戲。（圖／可瑞思國際娛樂提供）

她更甜蜜透露，先生第一次看到她哭的時候，竟然也心疼地跟著哭了，她感性地表示，真正的堅強不是假裝很行，而是能好好面對自己的情緒，「要知道，真正愛你的人不需要你假裝堅強。」