來台首位粉絲離世！邊荷律「討厭自己」心碎：連你經歷什麼痛苦都不知

記者潘慧中／綜合報導

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters韓籍成員邊荷律4日突然在社群平台發文，沉痛哀悼一位離世的粉絲，「你是我一來到台灣就認識的第一位粉絲，所以我永遠都不會忘記你」，令人看得相當鼻酸。

▲邊荷律哀悼她來台後第一位認識的粉絲。（圖／翻攝自Instagram／yuling34）



回想起兩人互動，邊荷律透露，對方曾要她劇透表演曲目。她當時說，那首歌不僅是想對粉絲說，更是想跟對方說的話。表演結束後，該粉絲開心地說歌詞真的非常令人感動。想到這裡，她再度心碎了：「那麼純真的你，我永遠都忘不了。」

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▲邊荷律忘不了這位粉絲。（圖／翻攝自Instagram／yuling34）



邊荷律對粉絲離去深感悲痛，她點出兩人淵源感性地說：「因為你是我一來到台灣就認識的第一位粉絲，所以我永遠都不會忘記你。」面對噩耗，邊荷律吐露了內心的懊悔，「我很討厭自己，因為連你曾經經歷過什麼樣的痛苦都不知道。」

▲▼邊荷律是中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的韓籍成員。（圖／翻攝自Instagram／yuling34）



帶著滿滿遺憾與思念，邊荷律向這位粉絲獻上最後祝福。她期盼對方放下煩惱，「希望你在那裡不用再有任何擔心，每天都能幸福快樂。」這份悼念讓人窺見她對粉絲的重視，「我們一定還會再見面的」，更道出無盡的不捨。