44歲全智賢臉蛋零瑕疵！雙手皺紋意外成焦點　韓網驚：看得出年紀

記者吳睿慈／綜合報導

南韓44歲天后全智賢出道以來保養得宜，她的身材、皮膚都是所有女性心中的典範。怎料，近日卻因一則短版的採訪影片引起正反評論，她的臉部幾乎看不出皺紋，手的皺紋卻超明顯，令韓網一片震撼「嚇到了」、「手應該也有保養」，但也有人認為「就是歲月的流逝，很正常」。

▲44歲全智賢臉上零瑕疵。（圖／翻攝自《eyesmag》IG）



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▲全智賢手部的皺紋在韓網反應兩極。（圖／翻攝自韓網）

全智賢日前接受雜誌《eyesmag》訪問，發文寫上「3秒內就愛上的她，千頌伊的槍ㄅㄧㄤˋ ㄅㄧㄤˋ」，影片裡，全智賢害羞地先遮住鼻子與嘴巴，下一秒害羞地比出槍的動作，作勢在觀眾心中射一槍，觀眾嗨喊「融化了」、「女神都沒老」。

▲▼44歲全智賢手皺紋引起韓網正反意見。（圖／翻攝自《eyesmag》IG）



影片曝光後，在韓網掀起兩極討論，不少人認為臉部可以透過保養維持緊緻，但手部往往最容易洩露真實年齡，因此才會引發話題；也有許多網友替全智賢緩頰，表示「44歲能維持這樣已經很不可思議了」、「臉和身材還是女神等級」、「人本來就會變老，手有皺紋很正常，沒必要過度放大檢視」，認為自然老化本就是每個人都會經歷的過程。