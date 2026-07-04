李柱昇奪冠豪捐250萬！童年母親獨力扶養兄弟　暖心全捐單親家庭

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員李柱昇近日參加ENA導演生存實境節目《Directors Arena（디렉터스 아레나）》，首次挑戰自編自導短劇便勇奪冠軍，不僅抱回1億韓元（約新台幣250萬元）獎金，更宣布將全數捐贈給單親家庭相關機構，以實際行動回饋社會，暖舉曝光後獲得大批網友盛讚。

▲李柱昇抱回1億韓元（約新台幣250萬元）獎金。（圖／翻攝自Instagram／kakatora）



首次執導短劇奪冠 直呼像中樂透一樣開心

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《Directors Arena》集結導演、演員等不同領域創作者，透過企劃、執導短劇一較高下。李柱昇以自導自演的驚悚短劇《住在殺人魔樓上的她》（살인마 윗집 그녀）奪下最終冠軍。

劇中描述一名陷入創作低潮的作家，因一場意外事件而做出一連串危險選擇。李柱昇除了擔任導演，也親自飾演劇中的驚悚小說作家，首次挑戰短劇執導便獲得評審肯定，談到奪冠心情時，他坦言，人生從未拿過第一名，「以前雖然通過過試鏡，但這是第一次得到冠軍，真的很開心。」他笑說，那一刻讓他忍不住心想：「原來中樂透就是這種感覺。」形容那是人生第一次體會如此特別的情緒。

▲▼李柱昇參加導演生存實境節目《Directors Arena（디렉터스 아레나）》。（圖／翻攝自Instagram／kakatora）



母親獨自扶養兄弟長大 決定把獎金全數捐出

更令人感動的是，李柱昇決定將1億韓元冠軍獎金全數捐給單親家庭機構。他透露，自己的母親從小便獨力扶養他與哥哥長大，因此一路看著母親承受育兒的辛苦，也讓他一直希望有朝一日能幫助與自己家庭背景相似的人：「這筆錢原本可以拿來貼補房屋租金、換車，甚至送給母親，但仔細思考後，認為把錢用在回饋社會更有意義，光是作品能夠獲得認可，我就已經很幸福了，所以想把這份喜悅分享給更多人。」

暖舉曝光 網友狂讚「真正帥氣的人」

消息曝光後，也引發南韓網友熱烈討論，紛紛留言表示，「真的太了不起了」、「李柱昇太帥了」、「恭喜奪冠，更佩服他的善心」、「原來導演實力也這麼強」、「作品很好看，人也很溫暖」、「真的是內外兼具的人」、「演技好、人品更好」，對他的善舉給予高度肯定。