陳美鳳獻身公益場　談曾馨瑩受傷私下真實狀況曝

記者葉文正／新北報導

台灣優質生命協會理事長陳美鳳，今天率領眾多藝人演出「2026愛傳承關懷演唱會」盛大登場，不過陳美鳳提到協會重要好友曾馨瑩，她則表示她是很有愛心的，不過平常不會聯絡。

▲陳美鳳稱讚曾馨瑩有愛心。（圖／記者葉文正攝）

陳美鳳提到，活動是靠很多人的力量，尤其志工們很辛苦， 簡單的幸福對一般人來說很平常，對獨居老人家卻是很重要的力量。

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▲郭台銘、曾馨瑩婚姻出現裂痕。（圖／翻攝IG／hsin_ying_tseng）

而75歲的鴻海創辦人郭台銘今年3月才重返台灣首富寶座，如今高爾夫球圈卻爆出他今年的「520」，身邊出現了一名年約50歲上下的特種行業熟女，介入他與結婚18年的妻子曾馨瑩之間。還被報導這名善於奪愛、年紀已不小的「小三」如何在一年多來，讓郭台銘暈船、掏錢出來的手法，以及對方「知三當三」的黑歷史，更被周刊直擊兩人相伴打球，為了躲避跟拍而煞費周章的狼狽模樣。

陳美鳳被問到協會的重要背後力量曾馨瑩，也大力稱讚曾，「曾馨瑩女士餐會時間可以就會來，她是很有愛心的，但平常不會聯絡，碰面才有機會聊天。」

而美鳳姐今天無法參加傅子純告別式，她也表示，今天這個活動半年前就已經籌備確定好了，就好好把事情做好，之前就透過民視致意過傅子純。

提到演藝圈另一位待援的藝人陳盈潔，陳美鳳也說，協會要照顧的人很多，藝人也會上台服務老人家，長輩看到藝人很感動，不是只有藝人，一般的老人家我們也會幫，理事長會去了解很多事情跟狀況，至於許常德都在幫忙？，陳美鳳認為，大家都是好意，可以幫忙的話協會絕對義不容辭。