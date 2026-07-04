孫安佐出事狄鶯崩潰　狄鶯舅舅方駿重批「有寵成這樣的嗎！」

記者葉文正／新北報導

由優質生命協會主辦的「2026愛傳承關懷演唱會」今日於新北市熱鬧登場。活動亮點除了資深藝人方駿、司馬玉嬌、黃西田與邵大倫久違同台，重現經典節目《天天開心》黃金組合，勾起現場觀眾滿滿回憶殺外，身為狄鶯親舅舅的方駿，在受訪時針對近期孫安佐（現名孫健豪）引發的社會風波大動作發聲，痛批狄鶯夫婦「寵子無下限」，直言這一家人行為令人費解。

▲方駿(左起)、黃西田、司馬玉嬌與邵大倫。（圖／記者葉文正攝）

近期孫安佐因涉嫌在公開場所測試自製噴火裝置，遭司法裁定羈押禁見，引發社會對公共安全與家庭教育的熱烈討論。身為舅公的方駿坦言，狄鶯目前心情肯定沉重，但他認為現在的局面全是「父母寵壞的」。方駿爆料，狄鶯對兒子的溺愛已達病態程度，不僅餵奶到12歲，甚至母子同睡到15歲。他難掩怒火表示：「神經病，有寵成這樣的嗎？我真的受不了，她（狄鶯）也是個怪咖，孫鵬也是怪咖，全家都怪咖！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲方駿(左起)、黃西田、司馬玉嬌與邵大倫等人彩排。（圖／記者葉文正攝）

針對外界傳聞孫家三口近年來「各過各的」，方駿也首度證實確有此事。他感嘆，孫安佐見到他時雖然很有禮貌，但行為卻日益偏差，完全是因過度保護而失去界線。他隔空對孫安佐喊話，希望他能安分守己，不要再沉溺於「奇奇怪怪的東西」，以免再度觸法。

本次「愛傳承」演唱會雖以關懷與傳承為核心，但方駿這番「大義滅親」的言論意外成為全場焦點。這場風波不僅揭露了星二代教育的困境，也引發大眾對於親子關係建立與法律責任界線的深度省思。