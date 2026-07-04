焦凡凡產後3月「PO中空擠奶照」超辣！友看傻：那個胸部是怎麼回事

記者潘慧中／綜合報導

焦凡凡、婁峻碩2024年登記結婚，事隔兩年，3月底平安生下男寶寶。有趣的是，當她3日在社群平台上傳近況照時，其中一張被女粉絲大讚胸部超有料「我愛的辣媽」，但她隨即在留言區澄清了。

▲▼焦凡凡澄清當下正透過機器在擠奶。（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan）



照片中，可以看到焦凡凡上半身單穿淺色背心，低胸剪裁若隱若現出深邃事業線，短版中空設計則襯托出腰身。對著鏡頭眨眼露出甜美微笑的她，產後變得越來越漂亮了。

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▲▼好友芮德的反應，以及焦凡凡澄清的留言內容。（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan）



沒想到，不少粉絲都不禁歪樓注意焦凡凡的豐滿上圍，好友芮德也留言吐露第一時間看到照片的心裡話，「想說那個胸部是怎麼回事？？？」但本尊也馬上澄清，「那個時候在擠奶有機器」，附上的表情符號顯見她哭笑不得的心情。

▲焦凡凡最近的生活很充實。（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan）



事實上，談到這陣子的育兒生活，焦凡凡日前透露，她不但帶兒子去spa游泳、還抽空去參加一場老同學的婚禮，中間更穿插工作日，「現在工作像媽媽的放風日。」此外，她也為自己安排了頌缽瑜珈課，每天都過得相當充實。