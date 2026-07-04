陳漢典、Lulu結婚8個月...收到好孕棉！還有整組床包「送禮人是他」

記者蔡琛儀／台北報導

歌手小宇相隔5年將推出全新創作專輯，首發單曲〈我還有個夢〉MV更邀來陳漢典跨刀主演。為了感謝對方力挺演出，小宇特地帶著禮物探班，還送上印有粉紅小羊圖案的床包，笑說：「因為知道Lulu屬羊，所以特別選了小羊圖案。」陳漢典也笑回：「回家馬上換起來！」

▲小宇送上印有粉紅小羊圖案的床包給陳漢典。（圖／索尼提供）

〈我還有個夢〉圍繞「遺憾」為主題，小宇坦言，近年好友離世帶給他極大衝擊，也讓他重新思考創作的意義，決定更誠實地做自己想做的音樂。歌曲並非訴說後悔，而是希望帶著遺憾繼續前行，找尋人生下一個目的地。

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MV由陳漢典飾演照顧久病父親的帶貨直播主，前一秒強顏歡笑，下一秒流露生活重擔，還加入一段即興舞蹈，用肢體詮釋角色複雜心境。小宇看過演出後大讚：「太棒了，完全表現出這首歌要傳達的感受。」

▲小宇新歌〈我還有個夢〉MV請來陳漢典出演。（圖／索尼提供）

除了床包，小宇還準備好孕棉送給陳漢典，祝福新婚的他一切幸福美滿。小宇也表示，陳漢典一直是他心中MV男主角第一人選，感謝對方完美詮釋角色，將被生活推著走、卻始終不放棄做夢的心情完整呈現。