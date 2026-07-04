韓男星來台「2天1夜約會」行程曝光！房門前親送宵夜網暴動

記者林汝珊／台北報導

韓國實力派唱跳歌手ROCKY，近年以SOLO歌手身份展現全方位音樂才華，深受全球粉絲喜愛。被封為「寵粉無極限」代表的ROCKY，宣布8月將帶著全新專輯與震撼舞台強勢回歸，並將於8月14日在台北MOONDOG舉辦「2026 ROCKY FAN CONCERT & FAN CAMP〈BLACKOUT〉in TAIPEI」。

▲ROCKY獻出超狂互動福利。（圖／歐妮娛樂、WONIJIN CO.,LTD提供）

ROCKY將把人生首次海外「FAN CAMP」活動獻給台灣HAMO（粉絲名），於8月15日（六）至8月16日（日）在METRO INN BEITOU展開兩天一夜的專屬仲夏夜約會，以全新升級的超狂粉絲互動震撼全場。

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為了帶給台灣HAMO最極致追星體驗，兩天一夜海外首場FAN CAMP中，ROCKY準備各式近距離的甜蜜互動，第一天不僅有共享私藏歌單的浪漫Opening，更有令粉絲心跳加速的「1：1合照時間」，晚餐時間，則能與ROCKY共度After Party晚餐時光，夜深ROCKY甚至會來到房門前，為粉絲親遞宵夜並互道晚安。

第二天，更化身舞蹈老師帶領粉絲進行舞蹈挑戰（Dance with ROCKY）、觀賞彼此傳遞心意的驚喜影片（HAMO Cinema），並舉辦1：1近距離互動簽名會，獻超狂滿分福利。