王彩樺認了鼻子花35萬！ 與秀蘭瑪雅合唱躲在角落原因曝

記者葉文正／台北報導

《超級冰冰Show》到保庇天后王彩樺以及金曲歌后秀蘭瑪雅來到節目中，綜藝哏十足的王彩樺直接「卡位」合音老師位置，與秀蘭瑪雅合唱〈阿娜答〉，讓白冰冰笑翻訪問：「你怎麼跑去合音老師那裡啦」，王彩樺搞笑說上一次一首歌都唱不到，今天還跟金曲歌后同台，要開口唱歌機會渺茫，笑說自己找機會幫忙合音，至少有點鏡頭啦！

▲王彩樺(中)跟白冰冰坦承花35萬整鼻。（圖／民視）

白冰冰看到王彩樺盛讚錄影前看她素顏來到攝影棚，模樣宛如少女非常漂亮，讓王彩樺激動的感謝冰姐說：「當年豬大哥一個建議她山根打上小針美容，後來鼻頭也有醫美，但歲著歲月裡面的注射物流失，整個鼻子越來越粗，用埋線提鼻頭，反覆陷在醫美輪迴裡」，大方承認鼻子花了35萬，整個過程讓全場配服她勇氣，身為演藝圈長輩的冰姐更是心疼問：「應該很痛吧！」

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▲秀蘭瑪雅身為金曲歌后實力相當堅強。（圖／民視）

樂觀的王彩樺說可以美美的跟觀眾見面最重要啦。提攜後輩的她與麗小花、陳思安、蔡亞露合唱〈愛情的騙子〉，最後更與秀蘭瑪雅合唱〈含淚跳恰恰〉讓節目增添許多笑點。

牽動無數觀眾心弦的超人氣單元「超級孩子王」即將迎來終極決戰，周柏霖跟周祐均能否一舉登頂拿下總冠軍，成為網友熱烈討論焦點，超高人氣也是超高收視率的保證，讓主持人白冰冰與陽帆說親朋好友每次遇到都在問，滿心滿眼都是這些孩子們在唱歌，直呼人氣都快贏過他們了！