傅子純告別式獻聲「我殺青了！」　遺孀策劃道別信…鼻酸內容曝光

記者黃庠棻／台北報導

本土劇男星傅子純6月7日因病猝逝，享年47歲。告別式4日於新北市殯儀館附近的新月會館舉行，現場播放6分多鐘的追思影片，回顧傅子純出道24年來的影視作品，用AI還原傅子純聲音，「現聲」向在場親友道別，據悉是由遺孀Corrinna一手策劃。

▲傅子純告別式用AI獻聲。（圖／民視提供）

影片中用「寫給自己的最後一封信」為題，還原傅子純的聲音、語氣，他用第一人稱的方式發聲「嗨！我殺青了！這句話本來是我在每一部戲結局時，心中一定會出現的OS，沒想到這一次，真的要深深一鞠躬，正式謝幕了。」

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▲傅子純告別式用AI獻聲。（圖／民視提供）

影片中的傅子純說道「如果人生是一場戲，我應該是很幸運的人吧，因為這一路上我當過人子、當過人夫、當過人父，也當過為生活努力奔跑的人，有時候甚至分不清楚，到底是我演活了他們，還是他們陪我走到了今天。」

▲傅子純告別式用AI獻聲。（圖／民視提供）

影片最後，傅子純說「人生如戲、戲如人生，這一檔屬於我的人生大戲已畫上句點，我可以很驕傲告訴自己，你真的很棒、很厲害，把傅子純這一生過得如此精彩燦爛，謝謝你一直沒有放棄，也謝謝你始終如此熱愛表演。」

▲傅子純告別式用AI獻聲。（圖／民視提供）

遺孀Corrinna則在影片最後說「子純演過很多人，也透過他們認識了人生的不同模樣，謝謝這一路上的角色，也謝謝這一路上的觀眾，但最珍貴的角色，是傅子純。」

傅子純「寫給自己的最後一封信」全文如下：

「嗨！我殺青了」這句話本來是我在每一部戲結局時，心中一定會出現的OS，沒想到這一次，真的要深深一鞠躬、正式謝幕了。

如果人生是一場戲，我應該是很幸運的人吧，因為這一路上我當過人子、當過人夫、當過人父，也當過為生活努力奔跑的人，有時候甚至分不清楚，到底是我演活了他們，還是他們陪我走到了今天。

回顧這些年，我真的拍了好多戲，演過好多角色，更經歷過好多好多場精彩而不平凡的人生，我想好好謝謝自己，謝謝你曾經如此努力、認真、踏實，讓每一個角色讓觀眾心中活成最鮮明、最深刻、最難忘的樣子。

謝謝每一部戲裡的我自己，我有很陽光帥氣的時候，我有很叛逆霸道的時候，我有很風流多情的時候，我有很癡情憨厚的時候，我也有很調皮搞笑的時候，從天之驕子到霸道總裁，從熱血鐵漢到長情暖男，這些角色成就了我，更豐富了我的一生，也讓愛護我的觀眾在角色身上看見自己的故事。

回首這一路走來的每一分每一秒，最珍貴的，是與你們每一個人的相遇和相知相惜，感謝每一位合作過的演藝圈同事，感謝每一位跟我演過螢幕對手戲的螢幕好友，感謝每一次得來不易的珍貴演出機會，更感謝這一路以來，無怨無悔挺我追夢、圓夢，我最愛的妻子和家人。

人生如戲、戲如人生，這一檔屬於我的人生大戲已畫上句點，我可以很驕傲告訴自己，你真的很棒、很厲害，把傅子純這一生，過得如此精彩燦爛，謝謝你一直沒有放棄，也謝謝你始終如此熱愛表演。