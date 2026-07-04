潘若迪教課到一半「遭當場給難堪」！後果曝光：再也沒人找我代課

記者潘慧中／綜合報導

「有氧天王」潘若迪近日上節目分享過去教課的一段插曲。他透露某次為了幫忙遲到的同事，好心在台上幫忙帶學生熱身，卻當眾遭到對方嗆聲，「那次發生之後，再也沒有人找我代課。」

▲在此事之後，再也沒有人找潘若迪代課。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）



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潘若迪透露，當時健身房的課程安排緊湊，若老師遲到，因為後續還有其他課程，無法延後下課補時。他有次上完課後，發現接續的下一堂老師遲遲未出現。為了不讓現場學生乾等，基於同事間的互相幫忙，他決定留在台上，帶學生們多上了大約15分鐘的熱身。

▲潘若迪好心幫對方先代課15分鐘。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）



沒想到，這名遲到的老師一進門，第一句話就當著所有人的面質問：「這我的課，你為什麼站在台上？」潘若迪見狀立刻笑著解釋，是因為發現對方有些遲到，才幫忙帶一下暖身。然而對方完全不給面子，還嗆「不用，我不需要。我們學生不需要這樣子」，當場給他難堪！

▲▼潘若迪被當眾嗆聲。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）



面對同事的怒火，潘若迪展現高EQ打圓場，並且交還舞台。不過他也透露，那位生氣的老師後來上課的學生「只剩下三個人」，而且其中兩個還是朋友。他更幽默地說，後來再也沒有人敢找他代課，「因為只要找我代課的，學生都會跟我跑！」

▲▼對方直接給潘若迪難堪。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）

