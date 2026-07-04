遭嗆退出SUPER JUNIOR！始源反擊了「跨海告酸民」美法院批准查個資

記者林汝珊／綜合報導

南韓天團SUPER JUNIOR成員始源近日因政治立場爭議頻引發話題，據韓媒報導，始源日前已向美國法院申請調查匿名網友身分，已獲法院批准，成功取得相關資料，後續將在韓國持續提告求償。

▲SJ始源近日因政治立場爭議頻引發話題。（圖／翻攝自IG）

據韓媒《시사저널》報導，美國加州北區聯邦地方法院2日裁定，批准始源針對X（前Twitter）及YouTube等海外平台10名匿名用戶提出的「證據開示（Discovery）」申請，要求平台提供帳號持有人的姓名、出生年月日、地址等身分資料，以利韓國訴訟程序進行。

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根據法院文件，始源自韓國前總統尹錫悅宣布戒嚴事件後，便持續遭受大量網路攻擊。今年2月尹錫悅一審遭判無期徒刑後，崔始源曾在社群分享「不義必亡、土崩瓦解」等四字成語及聖經經文，被部分網友解讀為帶有政治立場，引發外界熱議，也因此遭到更多惡評攻擊。

之後，X及YouTube等平台陸續出現大量針對崔始源政治傾向、宗教信仰、外貌及演藝工作的侮辱性留言，包括「退出SUPER JUNIOR」、「既然想從政就去當政治人物」、「為了錢才一直抓著偶像身分不放」等，甚至還有涉及宗教攻擊的內容。

▲始源日前向美國法院申請調查匿名網友身分獲批准。（圖／翻攝自X／siwonchoi）

對此，崔始源今年5月已向首爾中央地方法院提起侮辱及誹謗名譽損害賠償訴訟，並為了確認匿名帳號真實身分，向美國法院申請命令X及Google提供相關用戶資料。

始源方面主張，從發文內容使用韓文及帳號位置判斷，相關使用者並非美國公民，因此希望法院協助調查。美國法院最終採納申請，認為請求範圍僅限於確認身分所需資料，並未逾越必要範圍，也不涉及侵犯美國憲法保障的言論自由，因此裁定准許。