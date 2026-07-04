吳婉君帶「水豚娃娃」送傅子純最後一程　背後故事惹淚

記者張筱涵／綜合報導

本土劇演員傅子純的告別式今（4）日在新北市板橋新月會館舉行，眾多親友與演藝圈好友到場送別。曾合作拍攝《愛的榮耀》的吳婉君，也帶著一隻陪伴劇中角色多年的水豚娃娃前往弔唁，並發文追憶故人，一字一句令人鼻酸。

▲吳婉君今日出席傅子純告別式。（圖／記者黃克翔攝）



一隻水豚娃娃 成為送別傅子純的最後陪伴

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吳婉君透露，在《愛的榮耀》中，傅子純飾演的「瑞德」曾夾娃娃送給她飾演的「愛嘉」，當時道具組詢問她想挑哪一隻娃娃時，她毫不猶豫選了水豚，還笑說：「牠長得跟子純哥很像！」沒想到這隻水豚娃娃一路陪伴劇中角色約200集，如今也成為她送傅子純最後一程的重要紀念。

她表示，因此今天特地帶著水豚娃娃一起前往告別式，希望陪伴傅子純走完人生最後一段路。

▲吳婉君拍下充滿紀念意義的娃娃。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）



感嘆「原來你們不只長得像」 暖心個性令人懷念

吳婉君感性寫道，在前往會場的路上，她突然發現傅子純和水豚不只是外型神似，連個性都十分相像。她形容，傅子純就像水豚一樣，總是帶給身邊的人安定感，「善良又穩定，不爭不搶、不用很大聲，不需要站在最前面，卻總是讓身邊的人很安心。」即使工作再辛苦，也總能把現場氣氛變得輕鬆愉快，細心照顧每一位同事，讓大家都笑得很開心。

重看拍攝花絮淚崩 「你真是我們的禮物」

回憶起共同拍戲的日子，吳婉君坦言，前幾天重新翻看拍攝花絮時，忍不住笑到合不攏嘴，也更加思念這位昔日夥伴。她感謝傅子純曾陪伴大家走過無數辛苦的拍攝時光，把繁重的工作變成一段段值得珍藏的回憶，並感性寫下：「你真是我們的禮物啊。」

最後，吳婉君向傅子純喊話：「等我們再見的時候也請多多照顧喔！（里長伯～）」並承諾會繼續照顧傅子純的遺孀，「雖然比不上你的愛」，希望他放心前往另一個世界，「一路好走。」