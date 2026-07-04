洪都拉斯認「不想來傅子純告別式」曝揪心原因　浩角翔起低調致意

記者黃庠棻／台北報導

本土劇男星傅子純6月7日因病猝逝，享年47歲。事隔近一個月，其告別式於今（4）日在板橋的新月會館舉行，而他生前有著極佳的好人緣，許多多演藝圈好友都到場送他最後一程。

▲侯怡君現身傅子純告別式。（圖／記者黃克翔攝）

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侯怡君身穿全黑低調現身傅子純的靈堂致意，受訪時她說道「子純在我印象中，工作認真、負責又專業、私底下則是貼心又善解人意」，面對好友的離開「感到不捨也不公，但遇到了就要面對，今天所有好朋友都來送他，希望他一路好走」。

▲侯怡君現身傅子純告別式。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，侯怡君認為在送走傅子純離開後，其實最重要的是關心對方的遺孀，直呼「希望他的太太有更多時間去釋懷」，最後她輕聲和傅子純道別「子純請你放心，不要有牽掛。」

▲侯怡君現身傅子純告別式。（圖／記者黃克翔攝）

另外，洪都拉斯神色哀戚露面受訪，他悲傷地說道「我跟子純在《黃金歲月》合作，一進到這邊，越來越不捨」，也透露自己深知對方對自己的工作還有很大的期望，講到激動之處忍不住嘆了好幾口氣。

▲洪都拉斯出席傅子純告別式。（圖／記者黃克翔攝）

洪都拉斯更透露，自己其實本來不想到傅子純告別式現場，直言「她太年輕了，有點不想來，真的太不捨了」，坦言自己前一天才回憶雙方傳的訊息、語音，感性說道「他人生圓滿了，希望他在天上能繼續服務大家。」

▲洪都拉斯出席傅子純告別式。（圖／記者黃克翔攝）

此外，浩角翔起也在《綜藝大集合》與傅子純多次合作，阿翔回憶過去對方擔任魔王「觀眾要拿到獎金都不容易，因為他真的身強體壯」，後來對方忙著拍戲，就比較少上節目、聯繫也變少，沒想到竟收到他過世的消息；浩子則是說道「對他印象最深刻的是，他每次在過年特別節目都表現得非常好」，兩人都低調到場致意。

▲浩角翔起出席告別式。（圖／記者黃庠棻攝）