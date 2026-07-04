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獨家／河北彩花無預警停更原因曝光！來台前7天突落淚　親揭真相

記者吳睿慈／專訪

日本人氣AV女優河北彩花2026年再度擔任TRE國際成人展代言人，再次來台與粉絲見面。近年她幾乎把台灣當成第二個家，不僅多次訪台，還開設YouTube頻道分享台灣旅行，甚至特地前往霞海城隍廟拜拜，然而，頻道「河北彩花旅遊手帳」日前無預警停更，她接受《ETtoday》專訪時，親自解釋原因，也笑說當初拍攝時在台灣廟宇許下的願望都很靈驗，更捎來好消息：「正在準備新的企劃，請大家安心。」

▲▼ AV女優河北彩花專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼河北彩花日前經營海外旅遊的YouTube頻道突然停更，她解釋「正在換帳號，請大家安心」。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ AV女優河北彩花專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

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河北彩花過去曾前往霞海城隍廟觀光，當時粉絲都很好奇她拜的月老廟後續，她則笑說「我忘記了」，但大讚台灣神明很靈驗，她靦腆透露：「有許願多多來台灣工作，後來真的越來越多來台灣的機會。」目前雖然帳號停更，引起部分粉絲騷動，她親自解釋「因為我們打算換一個帳號，所以請大家安心，之後會有新企劃更新。」

頻繁訪台，河北彩花也經常在街頭被認出來，她驚呼：「對！」更強調台灣粉絲與日本粉絲族群差很多，「我在日本的話通常都是男性粉絲居多，但在台灣的時候，認出我的人幾乎都是女生，甚至還有情侶，是女生先認出我，然後再跟男友講。」令她又驚又喜。

2024年首次接下TRE代言人，當時甚至是接棒三上悠亞的位置，河北彩花2年前壓力大到在最後一天活動沒繃住情緒，當眾哭出來，她害羞地表示：「那時候是真的很緊張，現在有比較習慣。今年沒有那麼緊張，只是從昨天開始又突然變得很緊張。」承認自己私下淚點極低。

▲▼ AV女優河北彩花專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

▲河北彩花淚點很低，來台1個禮拜前才哭過。（圖／記者徐文彬攝）

河北彩花接著笑答：「我1個禮拜前才哭。」純粹是在追選秀節目時，她看著節目裡的練習生，「他們加油的過程、努力練習的心情，我像是媽媽的心情為他們加油」，感動到哭出來。事實上，她出道初期曾感到自卑，也有容貌焦慮，但這幾年來，河北彩花心態轉換不少，「我接受現在這樣的自己，以前會覺得『不想給別人看到（不好）一面』，現在就會覺得『這個就是我』」，曾經也擔心若引退後會被忘記，她笑說：「現在就是順其自然！」

▲▼ AV女優河北彩花專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

▲河北彩花淚點很低，來台1個禮拜前才哭過。（圖／記者徐文彬攝）

被問及最近一次心動？河北彩花正面回答：「我對於時尚很感興趣，在看影片或照片的時候，會去想該怎樣穿搭，原來可以這樣穿，那時候就會覺得很心動。」她也對粉絲表達感謝「 謝謝大家一直以來的支持，每次來台灣都能感受到大家的熱情，希望以後有更多來台灣的機會」。2026 TRE 台北國際紅人展將以最高規格、全新互動舞台震撼全場，預計狂吸25萬人次朝聖，門票在JKFace售票平台販售中。

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河北彩花TRE

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