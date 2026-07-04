胡瓜無預警被陳亞蘭暴力壓頭！ 歐弟心疼爆陳亞蘭已病三周

記者葉文正／台北報導

華視綜藝節目《週末最強大》全新一季將於7月18日華視主頻獨家首播，網路討論熱度持續飆高！由綜藝大哥胡瓜、金鐘視帝陳亞蘭與全方位藝人歐漢聲再度聯手主持，原班人馬帶來內容精準升級，古裝短劇與歌舞卡司全面強化。

▲軍中女神方季惟(左)與胡瓜(右)甜蜜合唱經典情歌〈愛情限時批〉。（圖／華視）

華視公布全新「歌中劇」單元內容，成功拉滿觀眾收視期待值！而節目目前正如火如荼錄製中，也意外引出主持群的絕佳革命情感，歐漢聲心疼爆料：「亞蘭姐在開錄前已經生病三週，除了其他拍攝工作，大半夜仍堅持幫我們改劇本台詞，真的太敬業！」陳亞蘭則謙虛表示，自己只是在戲劇這一塊稍微把關，上場時還是需要大家現場自由發揮，但她也感性笑說：「我覺得我們三個的默契真的越來越好了！」

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▲黃文星搭檔布袋戲演出。（圖／華視）



最新預告中推出強檔「歌中劇」全新內容，永遠的「軍中女神」方季惟與胡瓜甜蜜合唱經典情歌〈愛情限時批〉，未料畫風驟變，陳亞蘭無預警展現「暴力壓頭」，直接讓胡瓜的頭精準擊破桌上氣球！讓無端中彈的瓜哥當場激動直呼：「之後不演歌中劇了！我會被你弄死！」逗趣互動也成功吊足觀眾胃口。

▲「即將成真火舞團」團長蔡宏毅與團員帶來一系列「國際級火劍」表演。（圖／華視）

除了爆笑歌中劇，超強卡司也搶先公開，由金曲台語歌王黃文星攜手實力派歌手余凱揚熱血合唱，更首度與傳統布袋戲團「凱揚戲劇團」跨界合作，將傳統藝術與流行音樂結合，帶來超精彩又瘋狂的震撼舞台。此外，節目更接續祭出高規格的國際級演出，繼先前公布「足上舞伶」楊立微的火舞秀後，本次特別邀請曾於《法國達人秀》奪得亞軍、揚名國際的「即將成真火舞團」，由團長蔡宏毅與團員帶來一系列驚險的「國際級火劍」表演，其中結合「毛筆揮毫」的震撼環節更是首度在電視節目獨家曝光，誓言刷新觀眾的視覺極限。



歷經了近半年的籌備與精進，胡瓜坦言全新第二季將全面「精準升級」，更大方回應並改進第一季的缺點。胡瓜直言：「第一季裡面所有的缺點我們都有改進。之前內容塞太滿，反倒造成觀眾朋友看的時候覺得時間太短、太可惜。」因此第二季調整為兩大主軸，將最擅長的「歌舞秀、古裝短劇」發揮到極致。胡瓜透露，這次特別保留了陳亞蘭最拿手的古裝劇，雖然這回卸下了招牌的包青天黑臉，但轉戰範圍更廣的經典名著，包括《水滸傳》、《西遊記》及《唐伯虎點秋香》等；同時，更預告全新一季將不定期邀請網紅同台飆戲，巧妙運用「網路哏」翻轉經典名著，準備陪觀眾朋友歡度熱鬧的暑假時光！



延續第一季的亮眼成績，外界對於全新一季寄予厚望。當被問到若收視率順利破2，願意祭出什麼厲害的「收視公約」回饋觀眾時，胡瓜展現大哥風範豪氣宣告：「看觀眾要我們做什麼，我們就做什麼！不然每次都說要請吃5000隻炸雞，最後都是雞倒楣。看觀眾想要什麼跟我們講，我們可以慎選一下。」

歐漢聲調皮地開起玩笑，提議要在華視大廳辦個10桌「辦桌」宴請粉絲，沒想到陳亞蘭隨即開啟吐槽模式，對著歐弟瘋狂起鬨：「你要看華視大廳能不能這樣做啊？還是你乾脆去大巨蛋辦！」三人一來一往的絕佳默契與爆笑互動，讓拍攝現場笑聲不斷。