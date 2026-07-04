太性感！Jennie裸色比基尼「幾乎融膚」以為沒穿　網暴動：太犯規

記者林汝珊／綜合報導

南韓天團BLACKPINK成員Jennie再度以火辣美照掀起話題，近日在社群分享丹麥旅行的她，穿上裸色豹紋比基尼，在桑拿房及泳池大方展現纖細曲線與緊實腹肌，慵懶又性感的氛圍讓粉絲直呼：「美到不像真人！」

▲Jennie火辣美照掀起話題。（圖／翻攝自IG）

Jennie 4日在IG寫下「copenhagenagainandagain（一再回到哥本哈根）」，公開多張在丹麥哥本哈根拍攝的照片。畫面中，她身穿裸色豹紋比基尼，在木質桑拿房放鬆休息，也到泳池享受悠閒時光，還漫步街頭、品嚐焦糖烤布蕾，將當地風景一一收入鏡頭，展現愜意旅行氛圍。

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▲Jennie分享丹麥旅行照。（圖／翻攝自IG）

其中，Jennie穿著與膚色相近的裸色比基尼拍攝桑拿照，由於色調幾乎融為一體，形成「裸身」的視覺錯覺，加上零贅肉的螞蟻腰、結實腹肌及修長美腿，全身線條相當吸睛。即使幾乎素顏入鏡，依舊擁有透亮膚況與精緻五官，再度引發大批粉絲狂讚：「根本像精品畫報」、「這身材太誇張了」、「素顏還是美翻」。

Jennie此趟前往丹麥，於當地時間3日登上羅斯基勒音樂節舞台演出，更創下歷史，成為首位以壓軸身份登上該音樂節舞台的K-POP藝人，再度寫下全新里程碑。