記者張筱涵／綜合報導

Super Junior成員崔始源近來因社群發文捲入政治爭議，長期遭網友惡意留言攻擊。他已正式對10名海外平台使用者提起名譽損害相關訴訟，並成功向美國法院申請取得對方身分資料，為後續法律程序跨出重要一步。

▲始源提告酸民。（圖／翻攝自Instagram／siwonchoi）



社群發文掀政治解讀 惡評接連湧入

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根據韓媒《時事Journal》報導，崔始源在前總統尹錫悅去年12月宣布戒嚴後，便持續遭受大量惡意留言攻擊。今年2月，尹錫悅因內亂罪一審遭判無期徒刑後，崔始源曾在社群平台發文寫下「不義必亡，土崩瓦解」的成語，並引用《聖經》經文，卻被部分網友解讀為政治表態，引發外界熱議。

事件延燒後，不僅有政治立場相關討論，保守派YouTuber全韓吉（전한길）也曾公開向他喊話，使相關話題持續發酵。

不堪長期辱罵 提告10名網友

報導指出，崔始源此後在X（前Twitter）及YouTube等海外平台，持續遭到大量攻擊，內容除了批評其政治立場外，也涉及宗教信仰、外貌及演藝生涯等人身攻擊。

部分留言甚至要求他退出Super Junior，或諷刺「想從政就去當政治人物」、「為了賺錢才一直掛著偶像頭銜」，還有不少涉及宗教歧視及侮辱性內容。

崔始源因此於今年5月向首爾中央地方法院提起民事訴訟，針對10名涉嫌侮辱、誹謗的網友求償，同時為確認被告身分，向美國法院申請證據開示，要求X及Google提供帳號持有人的姓名、出生年月日及地址等基本資料。

美國法院批准調查 可追查匿名帳號

美國加州北區聯邦地方法院於2日裁定，准許崔始源的申請。法院指出，從貼文使用韓文、帳號位置等資訊判斷，沒有證據顯示這些使用者是美國公民或居住於美國，因此不適用美國憲法第一修正案保障言論自由的相關原則。此外，法院也認為崔始源要求提供的資料僅限於確認身分所需資訊，範圍合理，並無過度蒐集個資之虞，因此裁定准許。

隨著美國法院核准調查，崔始源後續可取得被告身分資訊，並在南韓持續推動相關求償訴訟。

SM娛樂：將持續蒐證 擴大法律行動

崔始源所屬經紀公司SM娛樂先前已表示，為保護旗下藝人，正持續蒐集散布不實資訊及惡意嘲諷內容的相關證據，對於確認涉及違法的行為，將分階段採取法律措施。

此次美國法院裁定協助確認匿名帳號身分，也被視為SM娛樂打擊網路惡意留言的重要進展，後續法律行動備受外界關注。