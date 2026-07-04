白癡公主慶生「真實年紀曝」！網驚：看不出來 認已斷念胸部二次發育

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber白癡公主儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她3日便在社群平台寫下一篇長文，迎接生日的到來，「很能接受自己已經是個輕熟女了。」結果，引來不少網友不敢置信地留言直呼：「完全看不出來！」

▲▼白癡公主的真實年紀讓不少網友直呼看不出來。（圖／翻攝自Instagram／87acup）



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迎來35歲生日的白癡公主不改幽默作風，大開自己身材的玩笑，「不再妄想胸前不靠外力還有二次發育的可能，畢竟從小學三年級開始就一路維持同一個Size～。」

▲▼白癡公主迎來35歲生日。（圖／翻攝自Instagram／87acup）



談及現階段的人生目標，白癡公主表示其實非常樸實，就是希望有一天能夠不要再怕水，並順利學會游泳換氣。回首過去一年，她坦言發生了許多當下不好意思分享的事，也有一些努力了很久，卻始終卡住無法推進的計畫。不過經歷沉澱後，她現在的心態反而變得豁達，「也許只是時機還沒到，未來一定會有更適合、更好的安排。」

▲白癡公主。（圖／翻攝自Instagram／87acup）



自認個性有點奇怪、懶惰社交的白癡公主，今年更跨出舒適圈，完成了以前不敢想像的大型賽事，也因此結識更多朋友，「在這個變化這麼快的世代裡，還能持續做著自己喜歡的工作，能一直保有熱情或保有選擇，真的是一件很幸福也很值得珍惜的事呢。」