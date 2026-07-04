記者吳睿慈／綜合報導

南韓資深聲優姜羲先（강희선）踏入業界40餘年，曾奪下多項聲優大賞，更是動畫《蠟筆小新》「野原美冴」韓版的配音員，被封為「永遠的小新媽媽」，她戰績輝煌，曾出演《劉QUIZ ON THE BLOCK》卻在4日傳來離世消息，享壽65歲，令影迷惋惜不已。

▲姜羲先是韓版的「野原美冴」的聲優。（圖／翻攝自tvN YouTube）



姜羲先是南韓動畫《蠟筆小新》專屬「野原美冴」的聲優，她的高亢聲音很有辨識度，甚至是捷運廣播公告的配音員，因此對於南韓國民來說，她的聲音相當熟悉。她曾在2024年出演《劉QUIZ ON THE BLOCK》，重現經典的「美冴台詞」，引起觀眾迴響「台詞聽到哭出來」、「是美冴」。

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▲姜羲先也是捷運站廣播到站的配音員，聲音辨識度很高，全國都認識她。（圖／翻攝自tvN YouTube）



然而近幾年來，姜羲先因身體狀況不佳，退居幕後專注於健康治療，她當時出演節目時曾透露「已經病了4年，在健檢時發現有問題，（癌細胞）轉移到肝了，已經進行47次抗癌治療了」，她努力對抗病魔，卻還是傳來噩耗，最終在4日凌晨去世。

▲姜羲先去世，享壽65歲。（圖／翻攝自tvN YouTube）



事實上，韓版的「蠟筆小新爸爸」由配音員吳世紅早在2015年先行離開，《蠟筆小新》帶給觀眾感動與笑聲，動畫裡的大人配音卻一個個離世，令粉絲感慨萬分，得知離世消息傳開後，網友淚崩「小新的爸爸、媽媽都走了」。