7月6日星座運勢／射手迎貴人提拔相助 巨蟹付出社會公益積福
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：順利增加客戶
感情：找回感情初衷
財運：全心全力賺錢
幸運色：鵝黃色
貴人：金牛
小人：獅子
雙子座 ♊
工作：海納百川致勝
感情：無暇顧及對方
財運：創造全新商機
幸運色：卡其色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
天秤座 ♎
工作：有望出現轉機
感情：甜蜜感情升溫
財運：獲得友人意見
幸運色：焦糖色
貴人：天蠍
小人：金牛
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：勇敢做出決斷
感情：真誠獲取愛情
財運：恐出現無力感
幸運色：純白色
貴人：天秤
小人：雙魚
金牛座 ♉
工作：提升工作節奏
感情：氣氛尷尬緩解
財運：慎防衝動花費
幸運色：橙黃色
貴人：雙魚
小人：處女
處女座 ♍
工作：熱情流失退去
感情：情感尚需勇氣
財運：勿信小道消息
幸運色：淡紫色
貴人：雙子
小人：摩羯
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：合作多加觀察
感情：不可有得失心
財運：付出社會公益
幸運色：抹茶色
貴人：射手
小人：水瓶
天蠍座 ♏
工作：方案方向改變
感情：避免節外生枝
財運：賺取適當利潤
幸運色：深棕色
貴人：獅子
小人：射手
雙魚座 ♓
工作：自由自在工作
感情：積極調解誤會
財運：不宜接觸賭博
幸運色：淺藍色
貴人：處女
小人：天蠍
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：選擇更勝努力
感情：溝通出現代溝
財運：鑽研市場結構
幸運色：粉橘色
貴人：摩羯
小人：雙子
獅子座 ♌
工作：佳績卓越亮眼
感情：獲得理想感情
財運：創造理想財富
幸運色：原木色
貴人：水瓶
小人：天秤
射手座 ♐
工作：全面思考決策
感情：表達不宜刻意
財運：貴人提拔相助
幸運色：粉金色
貴人：雙魚
小人：牡羊
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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