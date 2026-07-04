佐藤二朗風波延燒！橋本愛公司發聲「富士調查屬實」揚言開告酸民

記者林汝珊／綜合報導

日本資深男星佐藤二朗遭《週刊文春》指控，在富士電視台日劇《夫婦別姓刑警》拍攝期間涉嫌對橋本愛職場騷擾，引發外界熱議。事件持續延燒，對此橋本愛所屬經紀公司EDEN昨（3）日晚間首度打破沉默，正式發表聲明回應。

▲橋本愛所屬公司發聲。（圖／翻攝自IG）

EDEN表示，公司及橋本愛本人已收到富士電視台提出的調查報告，該報告是在律師對當事人及相關人士進行訪談後，就事件經過及認定事實所作出的說明，因此本公司認為，富士電視台所發布的報導內容屬實。

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同時，經紀公司也指出，近期已有多起針對橋本愛的不實言論及誹謗，公司已向警方諮詢，「未來對於任何違法行為，將採取刑事及民事上的嚴正法律措施。」

▲佐藤二朗、橋本愛拍攝《夫婦別姓刑警》引發爭議。（圖／翻攝自X）

回顧整起事件，《週刊文春》報導指控佐藤二朗拍攝《夫婦別姓刑警》時曾碰觸橋本愛下巴，之後又兩度前往對方休息室，並對她表示「妳不適合當演員」，導致橋本愛當場落淚。

對此，佐藤二朗隨後透過X發文強烈否認，並反擊痛批外界刻意塑造「柔弱年輕女性與昭和職場霸凌大叔」的對立形象，強調自己根本沒有做出報導所稱的行為，直言：「請不要說謊。」

佐藤二朗經紀公司則說明，橋本愛所屬公司事前曾向劇組告知，她因過去遭遇騷擾而留下心理創傷，但是否將此事告知佐藤二朗，由劇組自行決定。劇組考量若事先告知，可能影響佐藤二朗表演，因此並未轉達。

經紀公司進一步表示，佐藤二朗在拍攝時並不知道橋本愛的狀況，拍攝期間不慎碰觸到對方後，才前往休息室溝通，「如果這樣的情況持續下去，是否不適合繼續當演員？」認為若演員因創傷影響夫妻對手戲，應事先向合作演員說明情況，否則恐怕難以順利完成演出。

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