傅子純無子「游安順11歲愛兒當代表」　遺孀痛哭…全程站旁邊陪伴

記者黃庠棻／台北報導

本土劇男星傅子純6月7日因病猝逝，享年47歲。事隔近一個月，其告別式於今（4）日在板橋的新月會館舉行，而他生前有著極佳的好人緣，告別式在早上10點正式舉行，司儀開場之後，由資深藝人游安順擔任引言人。

▲游安順。（圖／民視提供）

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游安順大讚傅子純「他對長輩謙恭有禮、敬重有加；對晚輩與同輩，則是真誠相待、樂於助人。這，就是傅子純。」，最後他說道「非常感謝子純陪伴了我們的人生，也陪伴了無數觀眾的青春與歲月。現在，就讓我們一起緬懷傅子純，重溫那些豐富了你我生命的影視作品。」

▲傅子寧、游禮。（圖／民視提供）

事實上，游安順與傅子純私下情誼超過10年，曾合作《幸福來了》、《多情城市》、《好運來》等多部戲劇，私下感情如家人，他的兒子游禮更是傅子純的乾兒子，在今天的告別式上，游禮也代表了男方家屬，向前來悼念的親友致意。

▲傅子純遺孀Corrinna、游禮（右）。（圖／民視提供）

不僅如此，傅子純的遺孀Corrinna上台表達思念之情時，傅子純弟弟傅子寧與乾兒子游禮也都陪伴在旁。此前，傅子純的遺孀Corrinna也曾在社群網站上，曬出乾兒子「游禮」的照片，憶起孩子最愛玩乾爹的鬍渣、飛奔撲向乾爹的小小身影，承諾「我們會一起繼續愛他」，令人萬分鼻酸。