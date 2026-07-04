傅子純76歲老父白髮送別愛兒…強忍悲傷現身告別式：謝謝你們照顧他

記者黃庠棻／台北報導

演員傅子純於2026年6月7日辭世，享年47歲。消息傳出後震驚演藝圈，也讓無數觀眾與合作夥伴深感不捨。7月4日告別式在聯豐佛教禮儀社阮橋本（鋼鐵爸）團隊的協助下以及親友、演藝圈同仁齊聚送別，緬懷這位陪伴觀眾走過24年演藝歲月的優秀演員。

▲傅子純父親現身他的告別式。（圖／記者黃克翔攝）

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稍早，傅子純的遺孀Corrinna也在親友的陪伴下，上台講述了對他的思念「今天，我代表子純的家人，向各位在百忙之中親臨告別式，陪伴子純走完人生最後一程，獻上最誠摯、最深切的感謝。這段時間，我們收到了來自各界滿滿的關心、鼓勵與祝福。每一句慰問、每一份心意，都陪伴著我們走過最艱難的時刻，也讓我們深深感受到，子純一直被這麼多人疼愛、思念與珍惜。」

▲傅子純父親現身他的告別式。（圖／記者黃克翔攝）

除了傅子純的遺孀、弟弟在告別式上致意，傅子純的父親傅暎輝也白髮人送黑髮人現身，76歲的他強忍悲傷特地現身媒體區說道「謝謝你們多年來對子純的照顧」，只是因為習俗，但折衷辦法多為父親不主祭、不隨行、不站台家屬答禮，全程坐在席位上觀禮。

▲胡瓜擁抱傅子純的父親。（圖／民視提供）

此外，綜藝大哥胡瓜也特地給予傅子純父親擁抱致意，稍早胡瓜在受訪時說道「希望他一路好走，他在《大贏家》是我們的魔王」，實在無法接受健康、陽光、又很敬業的傅子純會突然猝逝。

▲胡瓜擁抱傅子純的父親。（圖／民視提供）