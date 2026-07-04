傅子純弟弟哭送長兄 「我的時間也戛然而止」

記者葉文正／台北報導

演員傅子純日前因病辭世，消息震驚演藝圈與粉絲。告別式上，家屬與親友齊聚送別，現場氣氛哀戚，其中弟弟傅子寧的一段追思致詞「我的時間也戛然而止」，更道盡兄弟情深，令在場親友無不動容。

▲傅子純弟弟傅子寧談到兄弟情相當悲傷。（圖／民視）

傅子寧在致詞中，首先感謝各界長官、好友以及遠道而來的親友，在家屬面對艱難時刻時給予關懷與陪伴。他表示，這段時間來自四面八方的慰問與支持，成為家人重要的力量，也讓他深深感受到「有你們真好」。

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他回憶，自己與哥哥相差四歲，從小便十分仰慕傅子純，甚至常開玩笑說，哥哥早出生幾年，已把家中最好的基因全都「搶走」。傅子純不僅外型出眾，更曾被接生醫師稱讚是「這輩子接生過最標緻的嬰兒」。傅子寧也幽默提及，自己結婚宴客時，連攝影師都分不清當天真正的主角是新郎還是哥哥，輕鬆語氣中帶著濃濃不捨。



談到兄弟情誼，傅子寧表示，哥哥對他而言不只是兄長，更像是一位人生導師。他印象最深刻的是，年少時曾對母親出言不遜，被哥哥狠狠教訓，那也是哥哥唯一一次動手打他。如今回想起來，他坦言那一巴掌「打得真好」，不僅是哥哥對弟弟的期許，更是代替母親表達愛與責任。



傅子寧提到，哥哥雖然不擅言詞，卻總是以行動照顧家人。他形容自己一路走在哥哥身後，對方不但替家人遮風擋雨，也在人生道路上給予方向與榜樣。



兄弟倆長大後，分別在北部與中部發展，各自為事業忙碌，相聚時間逐漸減少，但傅子寧表示，仍能透過電視看到哥哥在演藝圈努力打拚的身影。從早期青澀演技，到後來成為能獨當一面的演員，家人始終以他為榮。看到告別式當天有這麼多人特地前來送別，也讓家屬感受到，傅子純在人生道路上留下了亮眼且珍貴的成績。



傅子寧也感性表示，近年兄弟相聚的時間反而比過去更多，曾一起吃飯、喝酒、看電視，聊生活與家庭瑣事，那些平凡日常，卻讓他感到格外快樂，彷彿重回兒時共同生活的時光。



然而，6月7日噩耗突然傳來，讓家人至今仍難以接受。他坦言，始終無法理解那位總是堅強、充滿生命力的哥哥，為何會如此突然離開。但隨著時間沉澱，他也逐漸明白，這或許是哥哥一貫的溫柔與體貼，即使承受病痛，也選擇自己默默承擔，不願麻煩他人。



最後，傅子寧向哥哥深情道別，表示將永遠記得這段手足情誼與共同回憶，也相信這次離別只是暫時，終有再相見的一天。現場不少親友聽聞後忍不住落淚，氣氛哀傷而溫暖。