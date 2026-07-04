野生Hebe現蹤大安區！「摘罩看展覽全被拍」網扼腕：錯過巧遇女神

記者潘慧中／綜合報導

田馥甄（Hebe）平常作風低調，但不時會透過Instagram限時動態分享生活。她3日便上傳了不少張前往臺灣當代文化實驗場C-LAB欣賞展覽的側拍照，讓許多粉絲扼腕錯過巧遇女神的機會。

▲田馥甄現蹤大安區看展覽。（圖／翻攝自Instagram／hebe_tien_0330）



田馥甄近日前往參觀日本知名詩人谷川俊太郎的首次海外展出「你好，我是谷川俊太郎：詩人與他的創作展」。照片中，只見她打扮得相當低調休閒，雖然沒戴口罩，但有戴上橘紅色棒球帽，身穿淺色格紋長袖襯衫搭配深色牛仔褲。她站在展場外的大型黃藍色主視覺看板前，留下充滿文藝氣息的背影。

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▲田馥甄打扮得相當低調休閒。（圖／翻攝自Instagram／hebe_tien_0330）



進入展場後，田馥甄專注地欣賞場內的各項裝置藝術。多首谷川俊太郎的詩作被印製在透光的發光板上懸掛於半空中，可以看見她駐足停留，仔細閱讀了對方諸多的經典詩作。

▲田馥甄專注看作品。（圖／翻攝自Instagram／hebe_tien_0330）



除了文字創作的展示區，田馥甄也流連於展場內的一面巨型攝影牆前。這面純白的牆上貼滿了數十張充滿溫度的紀實照片，詳細紀錄了詩人谷川俊太郎的各種生活日常。照片中的她微微彎下腰，湊近仔細看著這些影像，完全沉浸在這場靜謐的心靈饗宴之中。

▲田馥甄。（圖／翻攝自Instagram／hebe_tien_0330）