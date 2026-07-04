傅子純告別式…遺孀強忍悲痛「謝謝你來過」上台道別　台下哭成一片

記者黃庠棻／台北報導

演員傅子純於2026年6月7日辭世，享年47歲。消息傳出後震驚演藝圈，也讓無數觀眾與合作夥伴深感不捨。7月4日告別式在聯豐佛教禮儀社阮橋本（鋼鐵爸）團隊的協助下以及親友、演藝圈同仁齊聚送別，緬懷這位陪伴觀眾走過24年演藝歲月的優秀演員。

▲傅子純告別式。（圖／民視提供）

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稍早，傅子純的遺孀Corrinna也在親友的陪伴下，上台講述了對他的思念「今天，我代表子純的家人，向各位在百忙之中親臨告別式，陪伴子純走完人生最後一程，獻上最誠摯、最深切的感謝。這段時間，我們收到了來自各界滿滿的關心、鼓勵與祝福。每一句慰問、每一份心意，都陪伴著我們走過最艱難的時刻，也讓我們深深感受到，子純一直被這麼多人疼愛、思念與珍惜。」

見到許多工作上的夥伴到場送傅子純最後一程，Corrinna感性說道「二十多年來，子純將自己最美好的歲月，都奉獻給了他深愛的表演工作。他始終珍惜每一次演出的機會，認真詮釋每一個角色，也真誠對待每一位合作夥伴。然而，比起螢光幕前的掌聲，我們更珍惜的，是他始終沒有改變的那顆心。」

▲傅子純遺孀。（圖／民視提供）

最後，Corrinna也道出自己對已逝丈夫的深情告白「謝謝你，用善良對待這個世界；謝謝你，用真誠溫暖了身邊的每一個人；也謝謝你，把最美好的身影，留在我們共同的回憶裡。從今天開始，我們會帶著對你的思念，繼續勇敢生活；而你，就放心放下牽掛，前往沒有病痛、沒有罣礙、充滿平安與光明的地方。」

Corrinna忍著悲痛強說道「今天，我們不是與你告別，而是帶著滿滿的愛與祝福，送你前往人生下一段平安喜樂的旅程。親愛的老公，謝謝你來過，也謝謝你留下的一切。願你一路光明，平安自在。謝謝大家。」

【Corrinna全文】

各位長官、各位貴賓、各位演藝圈的前輩與好友，以及一路支持子純的所有朋友們：

大家好，我是子純的太太佳綺。

今天，我代表子純的家人，向各位在百忙之中親臨告別式，陪伴子純走完人生最後一程，獻上最誠摯、最深切的感謝。

這段時間，我們收到了來自各界滿滿的關心、鼓勵與祝福。每一句慰問、每一份心意，都陪伴著我們走過最艱難的時刻，也讓我們深深感受到，子純一直被這麼多人疼愛、思念與珍惜。

二十多年來，子純將自己最美好的歲月，都奉獻給了他深愛的表演工作。他始終珍惜每一次演出的機會，認真詮釋每一個角色，也真誠對待每一位合作夥伴。

然而，比起螢光幕前的掌聲，我們更珍惜的，是他始終沒有改變的那顆心。

他待人真誠、謙和有禮，尊敬前輩、愛護晚輩，珍惜每一次合作，也珍惜每一段相遇的緣分。他總是默默付出，不求回報，只希望把每一件事做到最好，把每一份情誼放在心上。

今天，看到這麼多長官、前輩、好友、工作夥伴，以及一路支持他的觀眾朋友齊聚在這裡，我們深深相信，子純留下的不只是戲劇作品，更是一份真誠待人的溫暖，以及大家心中共同珍藏的回憶。這份相知相惜，是他一生最珍貴的財富，也是家屬最大的安慰。

雖然我們心中充滿不捨，但我們相信，生命會有終點，愛卻不會停止。子純留下的善良、笑容與溫暖，將化作思念，長存在每一位愛他的人心中，也將陪伴我們繼續走向未來。

在此，我要再次代表家屬，誠摯感謝一路陪伴子純的長官、前輩、導演、製作人、所有劇組工作夥伴、媒體朋友，以及一直支持他的觀眾朋友。

因為有大家一路相伴、鼓勵，子純的人生走得充實而精彩，也因為有大家今天的到來，讓我們更加相信，他從未孤單，也從未離開。

最後，我想對子純說：

謝謝你，用善良對待這個世界；謝謝你，用真誠溫暖了身邊的每一個人；也謝謝你，把最美好的身影，留在我們共同的回憶裡。

從今天開始，我們會帶著對你的思念，繼續勇敢生活；而你，就放心放下牽掛，前往沒有病痛、沒有罣礙、充滿平安與光明的地方。

今天，我們不是與你告別，而是帶著滿滿的愛與祝福，送你前往人生下一段平安喜樂的旅程。

親愛的老公，謝謝你來過，也謝謝你留下的一切。

願你一路光明，平安自在。

謝謝大家。