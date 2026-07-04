資深男星為傅子純告別式引言　揭他「工作敬業4不」慟：再也看不見

記者黃庠棻／台北報導

演員傅子純於2026年6月7日辭世，享年47歲。消息傳出後震驚演藝圈，也讓無數觀眾與合作夥伴深感不捨。7月4日告別式在聯豐佛教禮儀社阮橋本（鋼鐵爸）團隊的協助下以及親友、演藝圈同仁齊聚送別，緬懷這位陪伴觀眾走過24年演藝歲月的優秀演員。

▲傅子純告別式。（圖／民視提供）

傅子純的告別式在早上10點正式舉行，司儀開場之後，由資深藝人游安順擔任引言人，他神色哀戚地說道「謝謝您們撥冗前來，參加傅子純人生的畢業典禮。從今天起，子純的身影，我們再也看不見了；留給我們的，是無盡的思念，還有他那善解人意的靈魂。」

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▲游安順。（圖／民視提供）

隨後，游安順感性表示「他參與過無數部八點檔戲劇演出，也塑造了許多令人印象深刻的角色，陪伴著無數觀眾度過每一個夜晚。認識子純的人都知道，他或許不是天生的演員，但他絕對是一位值得敬重的演員。因為他從來不抱怨、不計較；工作上，不遲到、不早退。即使遇到困難的動作戲，無論是跳海、摔車，他總是憨厚地說一句『我自己來。』」

游安順大讚傅子純「他對長輩謙恭有禮、敬重有加；對晚輩與同輩，則是真誠相待、樂於助人。這，就是傅子純。」，最後他說道「非常感謝子純陪伴了我們的人生，也陪伴了無數觀眾的青春與歲月。現在，就讓我們一起緬懷傅子純，重溫那些豐富了你我生命的影視作品。」

【游安順引言全文】

各位長官、各位貴賓、各位好朋友們：

謝謝您們撥冗前來，參加傅子純人生的畢業典禮。

從今天起，子純的身影，我們再也看不見了；留給我們的，是無盡的思念，還有他那善解人意的靈魂。

無數個失眠的夜晚，我們仰望著星空，手裡拿著酒杯，卻止不住地顫抖。不知不覺間，眼淚悄悄落入杯中，心中充滿萬分的感慨與無奈。

但是，轉念一想，你的人生已經沒有罣礙，跟著菩薩去修行，前往西方極樂世界。我們的心，也漸漸放下了。

子純出生於1980年1月1日，畢業於靜宜大學計算數學系。2002年，在父親的鼓勵下，報名參加演員訓練班；2003年，正式開啟了他的戲劇人生。

從青澀到成熟，他不斷學習、不斷成長，就像毛毛蟲破繭而出，蛻變成美麗的蝴蝶。

他參與過無數部八點檔戲劇演出，也塑造了許多令人印象深刻的角色，陪伴著無數觀眾度過每一個夜晚。

認識子純的人都知道，他或許不是天生的演員，但他絕對是一位值得敬重的演員。

因為他從來不抱怨、不計較；工作上，不遲到、不早退。即使遇到困難的動作戲，無論是跳海、摔車，他總是憨厚地說一句：「我自己來。」

他對長輩謙恭有禮、敬重有加；對晚輩與同輩，則是真誠相待、樂於助人。

這，就是傅子純。

非常感謝子純陪伴了我們的人生，也陪伴了無數觀眾的青春與歲月。

現在，就讓我們一起緬懷傅子純，重溫那些豐富了你我生命的影視作品。