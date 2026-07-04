吳婉君消失1年…為「送別傅子純」公開露面　淚曝：來不及說再見

記者黃庠棻／台北報導

本土劇男星傅子純6月7日因病猝逝，享年47歲。事隔近一個月，其告別式於今（4）日在板橋的新月會館舉行，而他生前有著極佳的好人緣，許多演藝圈內的好友都來到現場送他最後一程。

▲吳婉君現身傅子純告別式。（圖／記者黃克翔攝）

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曾與傅子純合作《愛的榮耀》的女角吳婉君，在沉寂一年多後首度公開露面。現場她神情哀傷、數度哽咽，坦言這一陣子內心相當掙扎「其實一直在想，若是自己今天沒來告別式，是不是就不存在他去世這件事了？但如果不來好好跟他說再見，真的會留下遺憾，所以還是想來跟他好好道別。」

▲吳婉君現身傅子純告別式。（圖／記者黃克翔攝）

回憶起過去朝夕相處的拍戲時光，吳婉君表示傅子純生前幽默感十足，在《愛的榮耀》劇組時，總愛自封是「最佳女主角」，只要有對方在的地方就充滿歡樂，在壓力極大的八點檔拍攝環境中尤為難得。她大讚好友把生命活得「很有深度」，不僅熱心更是熱情，感性說道「他只是先到天上『熟悉環境』，等以後我們大家都過去了，他一定又會在那裡當里長伯照顧大家。」

▲吳婉君現身傅子純告別式。（圖／記者黃克翔攝）

金曲台語歌王荒山亮也現身會場送老友最後一程。傅子純過去主演的《阿不拉的三個女人》、《苦力》、《外鄉女》等劇都與荒山亮的音樂有著極深淵源。荒山亮更在現場透露一段不為人知的溫馨內幕，表示傅子純私下非常喜歡他的作品，當年甚至是用他的歌向老婆求婚成功。

談及對傅子純的印象，荒山亮表示，過去經常在電視台休息室遇到對方，每次看到他，他總是一個人安安靜靜地研讀劇本、沉浸在角色中，是一位極其認真且令人尊敬的演員。荒山亮也獻上最深祝福：「希望他能圓滿放下，去到更好的地方，大家都會永遠懷念他。」