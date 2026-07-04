八點檔男星夢到「傅子純告別式出現」淚曝他暖舉　馬國弼激動哽咽

記者黃庠棻／台北報導

本土劇男星傅子純6月7日因病猝逝，享年47歲。事隔近一個月，其告別式於今（4）日在板橋的新月會館舉行，而他生前有著極佳的好人緣，許多演藝圈內的好友都來到現場送他最後一程。

▲傅子純舉辦告別式。（圖／記者周宸亘攝）

稍早，洪毛與馬國弼一同現身傅子純告別式，兩人穿著低調、戴墨鏡，神色相當哀戚。馬國弼表示自己心情仍舊相當不捨，坦言收到傅子純過世消息非常訝異，直言「從沒想到他是因為健康問題離開」。馬國弼過去跟傅子純一起合作《新兵日記》，當時就覺得對方很會演戲。

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▲馬國弼、洪毛。（圖／民視提供）

沒想到，傅子純突然離世，讓馬國弼忍不住哽咽說道「今天來他人生的殺青，希望還能在下一部戲合作」。而洪毛則是與傅子純合作多部戲劇，雙方私底下感情極佳，他還會稱呼對方為「二哥」，他更透露在傅子純過世的前一天，自己才打電話邀約對方吃飯。

洪毛講到激動之處也忍不住哽咽，透露「那個時候他說自己牙齒痛，所以不能一起吃飯」，沒想到這一婉拒雙方就天人永隔。另外，洪毛坦言自己之前因為生病住進加護病房，當時情況危急還簽了放棄急救同意書，當時他收到傅子純的電話加油打氣。

▲傅子純舉辦告別式。（圖／記者周宸亘攝）

當時，傅子純跟平常一樣相當正面地向洪毛加油打氣，總是以正能量給予鼓勵，還說「之後要一起拍戲」，他更透露自己曾夢到「他會在今天出現，然後跟大家說『哈哈我是開玩笑的』，但他是真的離開了」，語氣充滿不捨，也喊話影迷「希望大家不要忘記他」。