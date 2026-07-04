看完五月天演唱會「阿信突當面問一句話」！阿圓PO淚眼圖：今晚最驚嚇

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber「一隻阿圓」以旅遊、美食等主題影片走紅，目前頻道已有99.4萬人追蹤。近日格外掀起討論的是，她3日前往大巨蛋朝聖五月天的演唱會後，真的請來偶像幫忙衝刺訂閱數早日破百萬，讓她PO淚眼圖感動直呼：「今晚最驚嚇！」

▲五月天幫一隻阿圓催訂閱。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）



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畫面中，可以看到一隻阿圓穿著咖啡色貼身背心，胸上還有特殊的挖空剪裁；她下半身則搭配黑色寬褲，展現性感兼具率性的風格，「五月天演唱會第一天完美結束！」

▲一隻阿圓3日前往大巨蛋朝聖五月天的演唱會。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）



更令一隻阿圓又驚又喜的是，阿信不但突然問她差多少訂閱才會 破百萬，五月天還幫忙喊「一人一訂閱，阿圓破百萬」，讓她非常感動，「沒想過100萬的最後一哩路，居然有五月天幫我催…。」

▲▼一隻阿圓見到偶像相當開心。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）



一隻阿圓事後在社群平台上傳這支影片，還忍不住開玩笑說「信哥老大你明天可以開發票給我，我再給你們我的抬頭統編」，開心之情溢於言表。