傅子純靈堂照選「最後帥氣身影」　今辦告別式…資深男星任引言人

記者黃庠棻／台北報導

演員傅子純於2026年6月7日辭世，享年47歲。消息傳出後震驚演藝圈，也讓無數觀眾與合作夥伴深感不捨。7月4日告別式在聯豐佛教禮儀社阮橋本（鋼鐵爸）團隊的協助下以及親友、演藝圈同仁齊聚送別，緬懷這位陪伴觀眾走過24年演藝歲月的優秀演員，而他的靈堂照則選擇《哈！真相大白了》最後的帥氣身影。

▲傅子純告別式現場。（圖／民視提供）



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1980年出生的傅子純，畢業於靜宜大學應用數學系，在父親鼓勵下報考民視演員訓練班，2002年以電視劇《後山日先照》正式出道，自此展開長達24年的演藝人生。踏入演藝圈後，傅子純始終秉持一步一腳印的精神，從基層角色累積表演經驗，以自然真摯的演技逐漸獲得觀眾與業界肯定。

2010年，他在《新兵日記》中飾演「楊海生」，憑藉鮮明的人物性格與真情流露的演出廣受喜愛，不僅打開知名度，更成為許多觀眾心中最具代表性的經典角色之一。

▲傅子純。（圖／記者周宸亘攝）

24年來，傅子純始終活躍於戲劇第一線，演出作品橫跨不同時代與類型，包括《後山日先照》、《風中緋櫻－霧社事件》、《金枝玉葉》、《意難忘》、《愛》、《濟公》、《娘家》、《父與子》、《風水世家》、《龍飛鳳舞》、《廉政英雄》、《嫁妝》、《春花望露》、《阿不拉的三個女人》、《外鄉女》、《幸福來了》、《老鼠捧茶請人客》、《苦力》、《多情城市》、《黃金歲月》、《孟婆客棧》、《市井豪門》、《愛的榮耀》及《人生清理員》、《好運來》等多部膾炙人口的戲劇作品。

無論飾演正直善良、重情重義，或內斂深沉、歷經人生起伏的人物，他總能以細膩且富有層次的演技，賦予角色鮮活生命，也陪伴一代又一代觀眾走過人生不同階段，成為台灣本土戲劇最具代表性的中生代男演員之一。

一向體能不錯的傅子純也是《綜藝大贏家》的初代大魔王，他在節目中的表現讓主持人胡瓜留下印象深刻。除了電視劇，他也勇於挑戰不同表演形式，在電影《血觀音》中展現不同以往的角色面貌，再次證明演技的深度與可塑性。24年的演藝歲月，他塑造了一個又一個令人難忘的角色，也用始終如一的敬業態度，贏得業界一致肯定與尊敬。

螢光幕之外，傅子純始終保持低調、謙遜的個性，待人誠懇，敬重前輩、照顧後輩。在劇組裡，他總是提早到場、認真準備每一場戲，對角色要求嚴謹，也樂於分享經驗、協助夥伴，因此深受導演、演員及工作人員喜愛。許多合作多年的好友都形容他，是一位認真、善良、有責任感，也充滿幽默感的人；無論面對工作或生活，他始終以真誠待人，以笑容溫暖身邊每一個人。

今（4）日，親友與演藝圈同仁懷著不捨的心情送別傅子純，也向這位始終熱愛表演、用生命詮釋角色的演員獻上最後敬意。雖然人生旅程在47歲畫下句點，但他留給觀眾的，不只是24年的戲劇作品，更是一位演員對表演的熱愛、對工作的堅持，以及對生命真誠以待的態度。

那些曾陪伴觀眾笑過、哭過的角色，將隨著一幕幕經典畫面，繼續留存在台灣戲劇的共同記憶裡，也長存每一位喜愛他的觀眾心中。此外，有關傅子純長眠安息之地，家屬表示不對外公開相關資訊。