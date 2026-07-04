泰勒絲完婚「巨幕亮JUST＆T MARRIED」！　麥迪遜辦千人婚宴

記者張筱涵／綜合報導

流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星男友崔維斯凱爾斯（Travis Kelce）驚傳已經完婚。多位知情人士指出，兩人已在親友見證下完成婚禮，並將於紐約麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）舉辦盛大慶祝活動。不過，截至目前為止，泰勒絲團隊尚未證實消息，路透社也表示無法獨立查證相關報導。

▲泰勒絲和崔維斯凱爾斯結婚了。（圖／CFP）



外媒爆已完成婚禮 僅邀至親見證

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根據《Page Six》報導，泰勒絲與凱爾斯已在少數親友陪伴下交換誓言，完成婚禮儀式。不過，報導並未透露婚禮舉辦的時間及地點，僅提到泰勒絲的私人專機近日曾停留在美國納許維爾，引發外界猜測。路透社指出，已向泰勒絲發言人求證，但截至發稿前尚未獲得回應，因此無法證實兩人是否真的已經結婚。

傳紐約豪辦婚宴 百位賓客先暖身

多家外媒報導指出，兩人2日在麥迪遜廣場花園舉辦約100人的私人活動，隔天還將舉行規模約1000人的大型慶祝派對。

為迎接活動，現場近日已展開大規模布置，不僅架設圍欄、封閉部分道路，還有多輛深色休旅車陸續進入場館。包括布萊德利·庫柏（Bradley Cooper）、莉娜·丹恩（Lena Dunham）、體育主播艾琳．安德魯斯（Erin Andrews）及音樂製作人傑克·安多夫（Jack Antonoff）等人，都被拍到現身附近，引發婚禮傳聞持續升溫。

此外，場館入口也張貼保密公告，要求6月29日至7月3日期間參與活動的來賓，不得透露主辦人及出席者身分，甚至可能會拍攝現場照片作為活動紀錄。

▼麥迪遜廣場花園大螢幕顯示「JUST&T MARRIED」的字句。（貼文／取自X／EWagmeister，如遭刪除請見諒）



Signs outside of MSG say “JUST&T MARRIED!”



Aka…Taylor and Travis are married! pic.twitter.com/ylWK6ckskZ — Elizabeth Wagmeister (@EWagmeister) July 3, 2026

場館大規模布置 食材、花藝全曝光

路透社記者也目擊，大批工作人員陸續將花藝裝飾、派對用品及食材送進場館，其中包括標示「Garden Party（花園派對）」的箱子，以及裝有龍蝦肉的食材箱。由於麥迪遜廣場花園罕見連續多天未安排公開活動，也讓外界更加相信婚宴即將登場。

紐約市政府也核准活動公司於2日至4日期間封閉場館周邊部分道路，雖然造成部分通勤民眾不便，但不少泰勒絲粉絲仍興奮不已。一名來自猶他州的歌迷就表示，自己「1000%期待」這場活動，更笑說：「泰勒永遠不會造成困擾，她想做什麼都可以。」

傳捐款2600萬做公益 市長也幽默回應

除了婚禮傳聞之外，泰勒絲公關團隊2日也宣布，兩人本週已向紐約及其他地區多個慈善機構捐贈2600萬美元（約新台幣7.6億元），展現對公益的支持。

面對婚禮消息，紐約市長卓蘭·曼達尼（Zohran Mamdani）日前受訪時則幽默表示，近期紐約正面臨高溫熱浪，「如果真的有人要在麥迪遜廣場花園結婚，那至少會待在室內避暑，我認為這也是一個很好的示範。」

被封「美國皇室婚禮」 戀情一路備受矚目

泰勒絲與凱爾斯自公開交往以來，一舉一動都備受關注。兩人去年8月宣布訂婚後，婚禮消息便成為全球娛樂圈焦點，更被外媒形容為「美國版皇室婚禮」。

外界預料，若婚禮消息屬實，包括席琳娜·戈梅茲（Selena Gomez）、紅髮艾德（Ed Sheeran）、艾瑪史東（Emma Stone）、吉吉·哈蒂（Gigi Hadid）等泰勒絲的明星好友，都有望出席這場世紀婚禮。

不過，截至目前為止，泰勒絲與凱爾斯雙方均未正式對外證實已完婚，相關消息仍有待本人或經紀團隊進一步說明。