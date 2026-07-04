抗癌9個月迎喜訊！　27歲YouTuber曉欣：我癌細胞清零了

記者張筱涵／綜合報導

香港YouTube頻道《入實驗室撳PLAY掣》主持人之一、27歲YouTuber曉欣，去年10月公開罹患卵巢癌，消息一出讓不少粉絲相當心疼。歷經兩次手術及長達9個月的治療後，她2日在社群平台分享喜訊，興奮宣布：「今天終於輪到我了！癌細胞清零！」貼文曝光後吸引破萬人按讚，也湧入大批網友留言祝福。

▲▼曉欣抗癌成功。（圖／翻攝自Instagram／hhiuyyan）



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去年罹患卵巢癌 切除14公分腫瘤

曉欣去年10月坦承罹患卵巢癌，並接受手術切除一顆直徑14公分的腫瘤，腹部也因此留下從子宮位置一路延伸到胃部的長長疤痕。治療期間，她一邊接受化療，一邊持續經營YouTube頻道及更新社群，向粉絲分享自己的抗癌過程與生活點滴，以樂觀態度面對病情。

抗癌9個月迎喜訊 宣布癌細胞清零

經過9個月治療，曉欣2日在Threads發文宣布好消息。她表示，過去看到許多人分享「I'm cancer free（我已戰勝癌症）」時，總會替對方感到開心，如今終於輪到自己，「今天終於輪到我了！癌細胞清零！」這則貼文短時間內便吸引大量網友按讚，不少粉絲也紛紛留言祝賀，替她終於戰勝病魔感到開心。

▲▼曉欣開心宣布癌細胞清零。（圖／翻攝自Instagram／hhiuyyan）



完成最後一次化療 感謝一路陪伴的人

事實上，曉欣上個月曾透露，自己已完成最後一次化療，坦言最期待的就是能從化療副作用中恢復正常生活。她也向一路以來陪伴自己的親友及網友表達感謝，表示自己其實沒有外界想像中勇敢，很多事情都會害怕，「我能完成兩次大手術和化療，很大一部分都是因為大家的鼓勵。」她認為，即使只是一句加油、一個表情符號，都帶給自己莫大的力量，也讓她深刻體會到文字能帶來的溫暖遠超乎想像。

收到陌生人私訊感動落淚 向已逝阿嬤喊話

曉欣也曾分享收到一名陌生網友的私訊，對方表示曾在靈位前感受到她已故阿嬤想傳達心意，希望替阿嬤告訴她「要加油，會保佑妳平安健康」。

她坦言，看完訊息當晚忍不住痛哭，這封突如其來的私訊對自己而言意義非凡。如今成功戰勝病魔，她也隔空向阿嬤喊話：「妳的孫女做到了。」

替所有抗癌患者打氣 盼大家都能戰勝病魔

成功完成治療後，曉欣也沒有忘記為仍在與病魔奮戰的人加油。她表示，每一位願意勇敢接受治療的人都非常了不起，也希望所有人都能健健康康，一起戰勝疾病。