7月4日星座運勢／處女收入源源不絕 天秤獲利成長
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：建議以靜制動
感情：感情對象公開
財運：一切自由安排
幸運色：淡綠色
貴人：雙子
小人：天秤
雙子座 ♊
工作：工作不宜過度
感情：別吝嗇於示愛
財運：出外逢財貴人
幸運色：原木色
貴人：天秤
小人：水瓶
天秤座 ♎
工作：主動提出問題
感情：放輕鬆別嚴肅
財運：營收獲利成長
幸運色：霧綠色
貴人：水瓶
小人：射手
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：避開爭鋒相對
感情：心理放下糾結
財運：以冷靜來理財
幸運色：可可色
貴人：處女
小人：巨蟹
金牛座 Taurus ♉
工作：信心可以成功
感情：愛是成全對方
財運：恐破財多留意
幸運色：海藍色
貴人：射手
小人：牡羊
處女座 ♍
工作：主動完成雜務
感情：整理內心情緒
財運：收入源源不絕
幸運色：楓糖色
貴人：獅子
小人：雙子
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：高層訪視視察
感情：互動非常愉快
財運：兼職收益增加
幸運色：正紅色
貴人：雙魚
小人：天蠍
天蠍座 ♏
工作：拓展業務人員
感情：彼此冷靜下來
財運：切忌欲求不滿
幸運色：茶綠色
貴人：巨蟹
小人：金牛
雙魚座 ♓
工作：坦率交接對流
感情：看到對方付出
財運：產生借錢想法
幸運色：虎皮色
貴人：摩羯
小人：處女
【火象星座】
牡羊座 Aries ♈
工作：行銷整合變化
感情：內心較為敏感
財運：盡快撤回資金
幸運色：玫瑰色
貴人：天蠍
小人：摩羯
獅子座 ♌
工作：身兼多項職務
感情：容易疑神疑鬼
財運：投資收益穩定
幸運色：水藍色
貴人：金牛
小人：雙魚
射手座 ♐
工作：保持資訊對稱
感情：順勢主動出擊
財運：重視投資報酬
幸運色：金箔色
貴人：牡羊
小人：獅子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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